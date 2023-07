Las duras críticas a Jennifer Lopez por hablar de su gusto por la bebida tras el alcoholismo de Ben Affleck

Jennifer Lopez ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nuevo proyecto, su propia marca de bebidas alcohólicas, Delola. La cantante ha sido muy criticada por algunos de sus fans por dicho lanzamiento tras declarar en ocasiones anteriores que no bebía alcohol.

JLo ha decidido tomar las riendas y defenderse a través de un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. "Pues voy de camino a escabullirme para ir a buscar un poco de Delola", comienza diciendo mientras está sentada en su coche. "Tenemos algunas personas que vienen para el fin de semana festivo y me di cuenta de que no tenemos ninguna. Pensé que tendríamos, pero no tenemos, así que voy a ir a la tienda a comprar algo, espero que lo tengan allí", bromea.

"Estoy muy emocionada, me encantan los fines de semana festivos, me encanta pasar tiempo con la familia y los amigos y tomar un pequeño cóctel. Sé que mucha gente ha estado diciendo 'Oh, ella ni siquiera bebe, ¿qué está haciendo vendiendo un cóctel?'. Y a decir verdad, eso fue cierto durante mucho tiempo, yo no bebía", ha comentado refiriéndose a las críticas.

"Hace unos años, como verán en varias fotos mías durante los últimos 10, tal vez 15 años, he estado tomando un cóctel ocasional. Disfruto de un cóctel ocasional. Bebo responsablemente, no bebo para perder los papales. Bebo para socializar y pasar un buen rato y simplemente relajarme y soltarme un poco, pero siempre de manera responsable", ha revelado.

"Tengo que decir que probé muchas cosas diferentes, cócteles. En un momento me gustaban los White Russians, me gustaba el rosé, pero nunca encontré nada que realmente me encantara. Y como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé yo misma", ha continuado.

En dicho vídeo, las críticas seguían llegando. Muchos fans han hecho referencia a los problemas con el alcohol con los que lidia su marido, Ben Affleck. El actor, que actualmente se mantiene sobrio, ha relatado en varias ocasiones las causas y las consecuencias que tuvo el alcoholismo sobre él, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ben Affleck | Getty

Una seguidor ha comentado: "Tan incómoda cuando habla de beber de manera responsable sabiendo que su esposo sufrió de alcoholismo durante años".

"Simplemente me confunde que ella hable sobre alcohol y cócteles cuando su esposo es alcohólico... ¿quién supuestamente está en recuperación? No tiene ningún sentido y me resulta muy difícil de entender", ha escrito otra persona.

"Tan triste porque su esposo no bebe, ¿por qué se empeña en decirnos esto? A quién le importa... A continuación, ella venderá su cóctel tan raro y él tampoco necesita esto", se leía en otro comentario.