El mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, en el que el actor reclama 50 millones de dólares por difamación a su ex esposa, sigue dando muchos titulares. Las supuestas agresiones denunciadas por ambas partes han sacado a la luz muchos datos que no conocíamos de la relación entre Amber y Depp. Muchos famosos y compañeros de Hollywood se han pronunciado públicamente, con mensajes de apoyo o críticas, pero nadie había tenido que pedir perdón aún por comentar el juicio.

Drew Barrymore ha sido la primera figura pública en tener que disculparse por sus palabras sobre el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Fue en su programa The Drew Barrymore Show, mientras entrevistaba a Anthony Anderson, y comentaban la actualidad. Drew Barrymore dijo sobre todo el revuelo mediático y el juicio: "Es como una capa de locura, y otras siete capas de demencia".

"Sé que estamos hablando de la vida real de dos personas, y sé lo que significa que tu vida sea pública. Entiendo todos los sentimientos, pero están ofreciendo información que nadie quiere saber. ¡Esto es una locura!", añadió la actriz de 'Santa Clarita Diet' en su programa. No tardó mucho en ser criticada por esas palabras, y por hablar tan 'a la ligera' sobre un supuesto caso de violencia doméstica.

Por ello, Drew Barrymore ha acabado disculpándose a través de sus redes sociales, con este vídeo donde lamenta lo dicho en su programa: "Se me ha llamado la atención porque he ofendido a gente por burlarme de Johnny Depp y Amber Heard, y solo quiero disculparme y agradecer profundamente a todos los que me han dicho algo, porque esto puede ser un momento de enseñanza para mí. Quiero ser buena persona, y creo que esto me hará cambiar".

Seguramente, no será la última vez que Drew Barrymore tenga que hablar del juicio en su programa, ya que esta semana continúa con las declaraciones de Amber Heard, y el procedimiento, que comenzó el 11 de abril, tenía prevista una duración de 6 semanas, antes de que, finalmente, conozcamos el veredicto.

