Ethan Suplee, actor de Me llamo Earl, se sincera tras perder 136 kg y habla de la fiebre del Ozempic: "Son unos irresponsables"

Ethan Suplee se dio a conocer gracias a su actuación en una de las series más populares de los años 2000, Me llamo Earl, pero ha pasado mucho tiempo desde que esta sitcom logró conquistar los corazones de los jóvenes a lo largo de sus cuatro temporadas.

Desde el final de la ficción el actor ha sufrido un impactante cambio físico al perder mucho peso y en poco se parece ahora al Randy Hickey que conocimos en Me llamo Earl.

'Me llamo Earl' | Fox

Recientemente, Ethan ha concedido una entrevista donde ha relatado cómo ha sido para él someterse a esta transformación física tras perder 136 kilos. Además, el actor ha querido entrar en el debate del Ozempic, la medicina que están utilizando muchos famosos de Hollywood para perder peso de una forma fácil y rápida a los que ha llamado "irresponsables".

"Realmente no soy fan de las personas que no son clínicamente obesas y que usan estos medicamentos para adelgazar muchísimo", explica el actor al Dailymail. Ethan confiesa que Ozempic funciona a las mil maravillas en personas con obesidad, pero afirma que la gente de Hollywood usa el medicamento para perder una pequeña cantidad de peso, lo que no es bueno para la salud, e incluso puede llegar a ser peligroso.

Para el actor no ha sido fácil enfrentarse a este proceso, pero según ha comentado a lo largo de la entrevista, su cambio físico ha sido algo natural sin la ayuda de ningún medicamento para bajar de peso.

"Escucha, cuando era niño, soñaba con que encontraran un medicamento para bajar de peso que me ayudara. Estos medicamentos que están disponibles ahora ni siquiera existían cuando yo comencé a perder peso", confiesa.

A pesar de no estar de acuerdo con este tratamiento para perder peso, Ethan comenta que "el aspecto de las celebridades es un tema realmente complicado". "En primer lugar, creo que para cualquier persona con obesidad mórbida, cualquier herramienta que la ayude a perder peso es muy útil", dice.

Pero el actor explica: "Si vas a someterte a una cirugía, o si vas a tomar Ozempic porque tienes que perder una gran cantidad de peso, entonces estoy feliz por cualquier cosa que ayude a una persona a lograrlo".

Sin embargo, Ethan argumenta que para cualquier persona que no sea clínicamente obesa, estos medicamentos solo funcionarán como otra peligrosa dieta que se haya viralizado: "Hice muchas dietas que estaban de moda y que me hicieron perder peso increíblemente rápido, pero también mucho tejido adiposo".

Usando a su esposa y sus amigas como ejemplo, el actor explica: "Usted sabe que mi esposa y sus amigas, incluso hasta el día de hoy, siempre están haciendo dieta para perder entre 2 y 5 kilos". Continúa diciendo: "Harán dietas que les harán perder peso muy rápido, pero no son sostenibles y luego el peso regresa y seis meses después están pensando en hacer otra dieta".

"Creo que estos medicamentos para personas así simplemente acelerarán el proceso y harán que sea mucho más fácil hacerlo. Pero cada vez que pierden peso, también pierden tejido magro, que luego no podrán reemplazar cuando recuperen el peso perdido. De hecho, su porcentaje de grasa corporal aumentará lentamente".

"Ese es mi miedo con esos medicamentos, no para las personas con obesidad mórbida, ni para las personas obesas, sino para las personas que quieren perder entre 2 y 5 kilos y están usando estos procesos para que les resulte más fácil perder peso y luego lo abandonan y vuelven a ganarlo", explica el actor.

En relación a lo anterior, Ethan afirma que "es irresponsable que la gente de Hollywood haga eso".

Se rumorea que son varias las celebridades que se han sometido a perder peso con ayuda de Ozempic como Christina Aguilera o Kim Petras. Por otro lado, hay algunos famosos que ya han admitido su consumo como Oprah Winfrey o Kelly Clarkson.

Además, Ethan comenta que perder peso no le hizo realmente feliz. Incluso ahora con su peso objetivo, confiesa que debe trabajar en controlar sus conductas alimenticias: "Pensé que mi felicidad llegaría a través de la pérdida de peso, así que cada vez perdía mucho peso y no había ningún cambio interno, fue terriblemente decepcionante para mí y me encontré ganando peso nuevamente".

Ahora, el actor ha confesado que ha encontrado la felicidad y se siente más cómodo consigo mismo que nunca: "Antes pensaba en ello (la pérdida de peso) como en un objetivo, como una línea de meta. Me he deshecho de ese concepto. No hay una línea de meta. Este es solo un viaje que dura para siempre".

"Si miras tu peso y piensas: Solo necesito perder 45 kilos, y estableces esta línea de meta, ¿Qué pasa cuando pierdes los 45 kilos? ¿Qué sigue? ¿Sabes?", argumenta.

Concluye confesando: "Así que he desmantelado ese tipo de pensamiento estructurado. Voy a tener que lidiar con esto por el resto de mi vida. Eso es un hecho, al igual que la sobriedad, todos los días voy a tener que enfrentarme a mantenerme sobrio".

Para el actor ha sido duro este largo proceso donde ha tenido que enfrentarse a sus propios pensamientos para poder hallar el camino hacia la felicidad. Además, ha cambiado por completo sus hábitos alimenticios y ha explicado que, a pesar de que "no es fácil y de que nunca lo será, no es tan difícil como el primer día y eso es bueno".