'Don't Worry Darling': ¿Hay una escena post-créditos?

'Don't Worry Darling' se ha convertido en una de las grandes tendencias del verano. Las polémicas en torno al rodaje y las relación de sus miembros ha llevado a cabo una serie de especulaciones debido al mal ambiente generado durante el rodaje del largometraje. Poniendo como base la posible enemistad que habría surgido entre Florence Pugh y Olivia Wilde.

Se espera que la película se convierta en una de las grandes reinas de la temporada en la taquilla coincidiendo con la llegada del otoño. De hecho, no parece tener una gran competencia durante las próximas semanas, al menos si hablamos en términos de cine comercial. El próximo gran estreno en salas será el de 'Halloween: El Final' el próximo 16 de octubre.

El filme de Wilde ha generado una gran expectación iniciando una nueva teoría, sobre la posibilidad de que 'Don’t Worry Darling' tenga una escena post-créditos. Marvel Studios catapultó este recurso y miles de producciones se han sumado a esta moda de mantener al espectador pegado en la butaca hasta que la película acaba en su totalidad, para darle una pequeña sorpresa final con algo de metraje adicional. Incluso las series se van prestando poco a poco a ello.

Escena de 'Don't Worry Darling' | Warner Bros.

¿Deberías quedarte hasta el final de los créditos? La respuesta es NO. No hay una escena adicional al final de la película, si decides quedarte hasta el final será bajo tu propia responsabilidad. Todo parece indicar que esta historia a priori sería cerrada y que no da pie a guiños o a generar un gancho para una franquicia con futuras secuelas. Puedes sentirte libre de abandonar la sala.

¿De qué trata 'Don't Worry Darling'?

Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, la ciudad de la empresa experimental que alberga a los hombres que trabajan para el proyecto de alto secreto Victoria y sus familias. El optimismo social de la década de 1950 liderado por su director ejecutivo, Frank (Chris Pine), un visionario corporativo y un entrenador de vida motivador a partes iguales, ancla todos los aspectos de la vida cotidiana en la utopía del desierto muy unida.

Florence Pugh en 'Don't Worry Darling' | Warner Bros.

Mientras los esposos pasan todos los días dentro de la sede del Proyecto Victoria, trabajando en el "desarrollo de materiales progresivos", sus esposas, incluida la elegante pareja de Frank, Shelley (Gemma Chan), pasan su tiempo disfrutando de la belleza, el lujo y el libertinaje de su comunidad. La vida es perfecta, con las necesidades de cada residente satisfechas por la compañía. Todo lo que piden a cambio es discreción y un compromiso incondicional con la causa de la Victoria.

Pero cuando comienzan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que acecha debajo de la atractiva fachada, Alice no puede evitar preguntarse qué están haciendo exactamente en Victoria y por qué. ¿Cuánto está dispuesta a perder Alice para exponer lo que realmente está pasando en este paraíso?

