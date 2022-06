Disney vuelve a utilizar la imagen de Johnny Depp como Jack Sparrow tras ganar el juicio

Tras ganar el juicio por difamación contra Amber Heard, Johnny Depp afirmaba haber "recuperado su vida" en una carta abierta donde resumía sus impresiones. Después de aquello, se ha vuelto a mostrar públicamente con normalidad, uniéndose a la gira de su amigo Jeff Beck, o incluso estrenando una cuenta de TikTok.

Por su parte, Amber Heard también ha hablado de sus impresiones después de su condena por difamación. Se ha sincerado en una entrevista pública, donde ha asegurado que fue "silenciada" a lo largo del juicio.

El proceso de normalización de Johnny Depp en la vida pública ahora parece continuar, al menos en lo relativo a Disney. Los asistentes al parque Disneyland Paris pudieron ver poco después de la sentencia cómo la imagen del actor caracterizado como Jack Sparrow era utilizada de nuevo, y cubría el icónico castillo del parque, en un espectáculo de pirotecnia con temática de su famosa saga.

'Piratas del caribe' fue un título que salió en el juicio con Amber Heard, cuyas acusaciones habrían dañado irreparablemente la carrera de Depp, según contaba el actor, haciendo especial mención a su relación con la película: "El Capitán Jack Sparrow era un personaje que había construido desde cero y fue algo en lo que puse mucho de mí".

Pero, preguntado por el abogado de Amber, Ben Rottenborn, el actor aseguró que no volvería a la saga "ni por 300 millones de dólares". Rottenborn hizo alusión a las declaraciones que un guionista de 'Piratas del Caribe', Stuart Beattie, hizo a Daily Mail: "Creo que ha tenido una gran carrera. Obviamente, ha hecho suyo ese personaje y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora".

Antes de que el juicio concluyera, el productor de la saga, Jerry Bruckheimer, hizo saltar las alarmas con unas declaraciones al Sunday Times sobre las próximas entregas: "El futuro está aún por decidir". También aseguraba que prepara "dos guiones de 'Piratas'", uno con Margot Robbie, la probable sustituta de Depp en la saga, y otro sin ella.

Ahora, tras la victoria de Johnny Depp en el juicio, la proyección de su imagen a lo grande en un parque de la compañía parece decir mucho con poco, al menos para los fans. ¿Está acercando posturas Disney para recuperar al actor y su mítico personaje?

Durante el juicio, Johnny Depp también mencionó los beneficios económicos que reporta su personaje a pesar de que renegaran de él: "No han quitado a mi personaje de las atracciones, no han dejado de vender figuras de Jack Sparrow, no han dejado de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran acabar averiguando".

