Acusan a Blake Lively de hacer "bullying" tras su última estrategia legal contra Justin Baldoni

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni está muy lejos de acabar. El juicio se celebrará durante la próxima primavera y, por el momento, ambas partes continúan poniendo a punto sus estrategias con el objetivo de ganar el caso. Sin embargo, la última jugada de Lively no ha estado exenta de críticas.

La actriz, presuntamente, habría enviado una citación a Google pidiendo información sobre las cuentas de YouTube de aquellos influencers que se han pronunciado a favor de Baldoni. Entre los datos que pide, se incluyen las cuentas bancarias, las direcciones y los teléfonos.

Los youtubers en cuestión no se han quedado en silencio y han hecho arder las redes. El presentador del canal Pocorned Planet Andy Signore afirma que se trata de una acción que busca "hacer bullying a periodistas independientes", dejando claro hará lo posible para impedir que esta investigación siga su curso: "Mis abogados y yo lucharemos contra todo esto", según ha recogido Daily Mail.

Lo mismo ha sucedido con otra de las influencers afectadas, Lauren Neidigh, ha comentado que "se quedó en shock". En su última publicación de Youtube, explica que efectivamente los abogados de Lively han confirmado la citación a Google solicitando su información personal, "así como la información de otros 15 creadores de contenido". Una jugada que la misma Neidigh categorizó de "malditamente turbia".

Presuntamente, Lively intenta demostrar que todos los canales de YouTube que han hablado positivamente de Baldoni lo han hecho por intereses económicos. Es decir, que el actor y director de It ends whit us compró esas opiniones negativas sobre la actriz. No obstante, Neidigh ha dejado claro que "nunca hubo un incentivo para mí más allá de mi interés por la demanda".

Por el momento, el equipo legal de Lively no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, las críticas de estos youtubers y sus seguidores ya recorren las redes en una nueva polémica para la imagen de la actriz.