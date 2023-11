El director de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes da pistas sobre la secuela y qué personajes la protagonizarían

La saga de Los Juegos del Hambre dejó una huella en muchos seguidores de lo fantástico tanto en la literatura como en el cine. Es por esto que la expectación por volver a Panem, casi 10 años después desde Sinsajo: Parte 2, haya sido máxima. Y al parecer, la espera ha merecido la pena.

Según muchos críticos, avalados después por la taquilla, esta entrega incluso es la mejor de la saga. La historia de un joven Coriolanus Snow y la nueva protagonista, Lucy Gray Brid, ha conquistado a los fans aunque el final cuente con un controvertido giro.

Sobre ello, te explicamos el final de la novela de Suzanne Collins para intentar dar luz al "cambio" de Snow y qué pasaba por su cabeza exactamente en esos momentos en la cabaña.

Rachel Zegler en Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Lionsgate

Los finales casi nunca dejan satisfechos a todos, pero muchos piden una continuación, sobre la que algunos actores, productores y, sobre todo, el director del film, Francis Lawrence, se han pronunciado.

En declaraciones a People, el cineasta y la productora, Nina Jacobson, opinaron que una secuela centrada en Tigris (Hunter Schafer) y su relación con su primo Snow podría ser una historia con potencial.

"Me encantaría ver el ascenso de Snow al poder porque es un gran personaje, pero también a Tigris, y entender cómo esta chica que lo quiere tanto y se preocupa por él, se convierte en la mujer que vimos en Sinsajo. Me fascina", dijo Jacobson, recordando el final de Sinsajo: Parte 2.

"Parte de lo interesante es verla aquí, venderla como esta figura fraternal, la prima, y cuánto amor tienen entre ellos dos, y luego piensas en el salto en el tiempo a Sinsajo y cómo es ella", añadió Lawrence. "Creo que hay un cambio realmente interesante y, desde luego, también la transformación física".

Hunter Schafer como Tigris en Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Lionsgate

La propia Hunter Schafer también mostró su entusiasmo por seguir la historia del personaje, tal y como declaró a Entertainment Weekly: "Quiero saber qué pasa, incluso si no estuviera interpretándola. Quiero saber cómo llegamos allí".

De hecho, no es la única película sobre este universo que está encima de la mesa, como ya explicó el director sobre una película de Finnick (Sam Claflin) y Haymitch (Woody Harrelson). Sin embargo, todo depende de Suzanne Collins y la razón que encuentre para seguir expandiendo el rico universo de Panem.

"Si Suzanne tiene otra idea temática que cree que encaje en el mundo de Panem, ya sea con gente nueva o personajes familiares me interesaría mucho verla y ser parte de ello. Pero no tengo ningún impulso de simplemente decir: Me encantaría hacer los juegos de Finnick", opinó Lawrence.