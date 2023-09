El director de Los Juegos del Hambre responde a la posibilidad de otra película sobre los juegos de Finnick (Sam Claflin)

Los Juegos del Hambre cautivó a millones de fans tras la adaptación cinematográfica de los libros de Suzanne Collins hace una década. Sus películas fueron un trampolín para actores como Jennifer Lawrence o Liam Hemsworth y ahora espera serlo también para el elenco principal de la nueva entrega.

La precuela titulada con el sobrenombre de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes se estrena el próximo 17 de noviembre, cuya trama profundizará en los orígenes del Presidente Snow (Tom Blyth) junto a su aprendiz Lucy Gray Baird, interpretada por Rachel Zegler. Para ella, la actriz ha contado en todo momento con el apoyo de Lawrence como pudimos ver en este encuentro.

En la dirección repetirá Francis Lawrence, cineasta a cargo de la saga desde la segunda entrega. En este film debutó Sam Claflin como el carismático Finnick Odair. Unos comienzos como actor que no le fueron fáciles tras recibir muchas críticas que no supo gestionar.

Sin embargo, el intérprete se convirtió en uno de los más queridos por los fans, los cuales ahora estarían entusiasmados de que el personaje del británico volviera a salir en este universo.

Sam Claflin recuerda que "se cagaba encima" durante su primer desnudo en el rodaje de 'Los juegos del hambre' | Lionsgate

"Si Suzanne tiene otra idea temática que cree que encaja en el mundo de Panem, ya sea con gente nueva o personajes familiares, como Finnick, Haymitch o quien sea, me interesaría mucho verla y ser parte de ello", ha admitido el director a EW. "Pero no tengo ningún impulso de simplemente decir: Me encantaría hacer los juegos de Finnick. Es un gran personaje, pero ¿cuáles son los fundamentos de la trama que hacen que valga la pena contarlo y ser relevante?", se cuestionó.

De hecho, antes de que Collins escribiera Balada de Pájaros Cantores y Serpientes como novela en 2020, Lawrence y Nina Jacobson, productora de las películas, consideraron la idea de otra precuela: "Siempre pensamos que eso era mucho más interesante que algunos tipos de deseos de los fans, que eran como: ¡Haz los juegos de Haymitch! ¡Haz los juegos de Finnick!".

Woody Harrelson como Haymitch en Los Juegos del Hambre | Lionsgate

Cabe recordar que Finnick fue el vencedor de los Juegos número 65 a los 14 años como tributo del Distrito 4 unas ediciones antes que Katniss. Mientras que Haymitch, al que dio vida Woody Harrelson, también resultó ganador de sus propios Juegos en la edición 50.

Sin embargo, Finnick murió en la última entrega a causa de un ataque de los mutos.