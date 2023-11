Primeras reacciones a Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, ¿"la mejor película" de Los Juegos del Hambre hasta la fecha?

Balada de Pájaros Cantores y Serpientes supondrá una nueva película en el universo de Panem, pero en forma de precuela respecto a Los Juegos del Hambre.

La cinta vuelve a adaptar una novela de Suzanne Collins y se estrena el próximo 17 de noviembre, pero las primeras críticas estadounidenses ya han salido a la luz dando un primer adelanto de lo que está pareciendo la película.

La historia de un joven Coriolanus Snow y la nueva heroína, Lucy Gray Brid, ya es considerada por algunos "la mejor" de las de Los Juegos del Hambre.

"Balada de Pájaros Cantores y Serpientes es más apasionante que la original. Llena de suspenso e ingenio, especialmente en las peleas de los tributos. La longitud podría haberse reducido y el final podría haber sido menos ambiguo. Pero me gustó", apuntan desde Rama's Screen.

"Es la mejor película de Los Juegos del Hambre hasta ahora. Es más oscura, más centrada en un personaje, pero siempre verdaderamente entretenida. Con tanto riesgo, acción sólida, e interpretaciones de 10, es un emocionante regreso a Panem".

"Balada de Pájaros Cantores y Serpientes es un tremendo subidón. Es refrescante volver a Panem por la nostalgia, pero la parte más maravillosa es el cast. Desde Hunter Schafer a Josh Andrés Rivera, se mantiene a la altura del esplendor original de la franquicia", aseguran en Film Posers.

"Como obsesa de Los Juegos del Hambre durante mucho tiempo, oh Dios, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes realmente ha cumplido para mí. Verla me hizo sentir la magia que sentí cuando vi la primera película con 14 años, literalmente no puedo esperar a verla otra vez cuando se estrene", escribe emocionada Lauren Garafano.

"Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes" es un espeluznante cuento donde se desdibujan las líneas entre el bien y el mal. Rachel Zegleres una heroína encantadora! Tom Blythe es brillante y apasionante! Viola Davis es deliciosamente malvada! Jason Schwartzman se roba la pantalla!", comenta entusiasmado el presentador Jeff Conway.