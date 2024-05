Demi Moore responde a Channing Tatum y su intención de protagonizar el remake de Ghost: "Me gustaría ver qué decide hacer"

Ghost es una de esas películas que calaron en la cultura popular desde su estreno en 1990. La cinta dirigida por Jerry Zucker, y protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Golberg, se ganó el cariño de la audiencia y fue nominada a cinco Oscar de los que ganó dos, el de Mejor guion original y Mejor actriz de reparto.

Probablemente, su escena más icónica y que ha sido parodiada hasta la saciedad, es la de la cerámica y su tórrido beso entre sus dos protagonistas. Con ella, Swayze se confirmaba como todo un icono generacional y es difícil imaginarse a otro actor interpretándola. Excepto si eres Channing Tatum.

La estrella de 44 años manifestó en 2023 en una entrevista con Vanity Fair sus ganas de hacer un remake, ya que su productora, Free Association, tiene sus derechos.

"Pero vamos a hacer algo diferente", dijo, añadiendo que la original, como muchas películas de su época, contenía algunos estereotipos problemáticos. "Creo que es necesario cambiar un poco y tener nuestro...".

Channing Tatum | Getty

Un año después de sus declaraciones poco se sabe de este proyecto, aunque Demi Moore tiene algo que decir al respecto. La actriz fue preguntada por Entertainment Weekly por esta posibilidad en el Festival de Cannes, donde ha presentado la polémica película The Substance para la cual se desnudó y cuyo tráiler puedes ver arriba.

"Cada historia ya ha sido contada de alguna manera. Lo maravilloso es la forma diferente en que las cosas pueden reinterpretarse. Creo que hay algunas películas que es mejor no tocar y dejarlas, y a veces hay sorpresas maravillosas en esa reinterpretación", aseguró.

Demi Moore y Patrick Swayze en la escena del barro en Ghost | Cordon Press

Aunque todavía Tatum no ha contactado con ella para hablar del tema, Moore no dudó en elogiarle y se mostró curiosa: "Tiene mucho talento. Me gustaría ver qué decide hacer".

Si sale adelante, sería un nuevo ejemplo de otro remake de Hollywood ante la nostalgia de las producciones de los 80 y 90.