Demi Moore recuerda a Patrick Swayze y confiesa lo que sigue conservando de Ghost: "Son la cosa más triste"

Demi Moore está promocionando su nueva serie Feud: Capote vs. the Swans donde la actriz vuelve a la primera plana de la televisión para encarnar una de las tragedias más impactantes de la alta sociedad de Nueva York.

La actriz ha acudido a The Drew Barrymore Show junto al resto de sus compañeras de reparto en la serie de Ryan Murphy. En la entrevista las actrices recordaron algunas de las escenas más icónicas de sus películas contando algunos datos curiosos que pasaron detrás de cámara.

Como no podía ser de otra forma, Demi Moore habló sobre el mítico momento en Ghost, la película de 1990 que protagonizó junto a Patrick Swayze, donde Sam y Molly están torneando barro con sus manos entrelazadas mientras suena de fondo la icónica canción Unchained Melody de The Righteous Brothers.

Demi Moore y Patrick Swayze en la escena del barro en Ghost | Cordon Press

Para entonces Moore revelar: "Todavía tengo mis pequeñas vasijas que hice, que son lamentables. Son como la cosa más tristes de ver".

Además, Demi recordó la primera vez que conoció a Patrick: "Lo primero que me vino a la cabeza fue conocer a Patrick Swayze por primera vez y decir: Oh, ya sabes, tratando de descubrir lo que le interesa. Y luego se quitó la camisa y yo dije: Oh, ya lo tengo. Ponte detrás de mí", dice bromeando.

Gohst fue una de las películas más importantes de la década y marcó las carreras de ambos. Desgraciadamente Patrick Swayze fallecía a los 57 años en el año 2009 a consecuencia de un cáncer de páncreas.