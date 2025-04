Demi Moore impacta al aparecer con un radical cambio de look y sin su icónica larga melena

Demi Moore llega de una exitosa temporada de premios donde se ha alzado con el Globo de Oro a Mejor Actriz y el SAG Award por su increíble actuación en la película de La sustancia. Sin embargo, la actriz no pudo hacerse con la codiciada estatuilla dorada en los premios Oscar.

Durante las alfombras rojas, Moore ha deslumbrado con impresionantes looks en los que su larga melena azabache cobraba un gran protagonismo. Su cabello XXL ha sido una de sus marcas más distintivas, pero ahora ha sorprendido a todos sus fans al publicar una foto en su cuenta de Instagram donde aparece con un repentino cambio de look. En la imagen, la actriz luce una melena corta hasta los hombros, dejando atrás su característica cabellera larga. Pero, ¿realmente se ha cortado el pelo o se trata de una peluca?

Al parecer, este cambio radical de look tiene que ver con su papel en la segunda temporada de Landman. La serie, ambientada en las ciudades en auge del oeste de Texas, explora el mundo de las plataformas petroleras y la carrera por hacer fortuna con ellas.

La actriz ya apareció en la primera temporada, donde interpreta a Cami Miller, la esposa del jefe petrolero Monty Miller. Ahora, ha confirmado a través de una publicación en Instagram que el rodaje de la segunda temporada está en marcha.

En la imagen que Moore ha publicado en sus redes sociales, aparece en el set de grabación junto a su chihuahua Pilaf. Además, se muestra su nuevo peinado, mientras luce un cárdigan marrón claro y unos vaqueros rectos pesqueros.

Ante este sorprendente cambio de apariencia sus fans no han tardado en reaccionar: "Por favor, dime que es una peluca! ¡Tu cabello es una obra de arte!", comenta un seguidor. Otro usuario escribe: "¡Te has cortado tu precioso pelo! ¡Sigues viéndote increíble, pero me ha pillado por sorpresa!".

Todavía no se sabesi la actriz realmente ha tomado la decisión de cortarse el pelo para este proyecto o si, por el contrario, ha optado por una peluca, como ya hizo durante la primera temporada de la serie.