Dakota Johnson asegura que está "abierta" a ser madre y revela cómo es su relación con los hijos de Chris Martin y Gwyneth Paltrow

Dakota Johnson empezó su relación con Chris Martin en el año 2017 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más sólidas de Hollywood. Aunque no suelen hablar mucho sobre su relación la actriz si ha llegado a comentar lo mucho que el cantante la ayuda en sus episodios más duros con la depresión.

Ahora, Dakota ha ofrecido una entrevista para Bustle donde ha hablado sobre si se plantea ser madre en algún momento. Aunque, Chris Martin ya tiene dos hijos mayores, Apple de 19 años y Moses de 17, de su matrimonio con Gwyneth Paltrow.

"Estoy muy abierta a eso. He llegado a este lugar donde realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y especialmente siendo mujer, pienso: Qué cosa tan mágica para hacer. Qué experiencia tan loca, mágica y salvaje. Si eso tiene que sucederme a mí, estoy totalmente de acuerdo. He estado realmente alucinada últimamente, como si no estuviéramos aquí por mucho tiempo", reflexiona sobre el tema.

Para seguir diciendo: "Hay mucho que comer, aprender, crecer, experimentar y sentir. Eso incluye todo el dolor, el sufrimiento y el sentimiento de impotencia ante el mundo. La mayoría de los días me siento como el pedazo de mierda más inútil".

"Estoy sentada en esta estúpida silla, hablando de esta estúpida película, y hay personas en catástrofes insoportables, y ¿Qué puedo hacer? Tengo esa increíble fricción en mí mismo. Y luego dije: No estaremos aquí por mucho tiempo, así que si estoy destinada a ser madre, adelante", explica.

Además, Johnson ha hablado sobre su papel con los hijos del líder de Coldplay: "Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón".

Dakota es hija de Melanie Griffith y Don Johnson pero la actriz tiene una familia muy mezclada: "Crecí en una familia muy grande y simplemente creo el dicho es 'La sangre del aquelarre pesa más que el agua del vientre', que significa que las conexiones con la gente que eliges son más sólidas que las conexiones con la gente donde naces".

Para hacer hincapié en que la "familia elegida" puede ser "igualmente importante, si no más": "Tengo cuatro hermanos y dos hermanas, y mis dos hermanas no tienen parentesco consanguíneo entre sí, pero son hermanas y se llaman hermanas y siempre están juntas. Y mis dos hermanos mayores no tienen parentesco consanguíneo. Y son hermanos".

"No importa lo jodido que esté, o quién esté en rehabilitación, o quién no hable con quién, o quién se esté divorciando de quién, somos familia. Y siempre vamos a ser una familia. Es realmente real", termina diciendo.