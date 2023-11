Dakota Johnson se sincera sobre la depresión y cómo Chris Martin sabe ayudarla: "Me sacó del hoyo"

Dakota Johnson ha sido una de las protagonista del 17º Seminario anual de la fundación Hope for Depression Research donde ha sido una de las galardonadas en la gala celebrada en el Hotel Plaza de Nueva York.

La actriz de Cincuenta Sombras de Grey siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar sobre sus problemas de salud mental y, en varias ocasiones, ha hablado sobre cómo lidia con la depresión desde que tiene unos 15 años. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Ahora, en su discurso al recibir el premio habla sobre cómo su pareja, el cantante Chris Martin, la ayuda a sentirse mejor: "Hace unas semanas estuve pasando por un mal día. Mi pareja me dijo muy amablemente: ¿Realmente estás luchando? Dije que no. Me dijo: Cariño, llevas una camiseta de Cats, Cats el musical. Resulta que realmente estaba luchando", relata.

Para luego afirmar: "Pero ese momento alivió mi corazón y me sacó del hoyo". La pareja lleva saliendo desde el año 2017 y, aunque son muy reservados con su vida privada, es habitual verlo juntos como en la fiesta que el líder de Coldplay organizó por el cumpleaños de la intérprete.

Dakota Johnson en el Seminario anual de la fundación Hope for Depression Research en 2023 | Gtres

Después Dakota siguió hablando sobre cómo le ayuda gestionar todo esto a través del humor: "Creo que la mayor parte del tiempo hablo de depresión o ansiedad de una manera muy autocrítica. Quizás sea más fácil mirarlo a los ojos si me pongo la máscara de la comedia".

"Cubrir mi dolor o mi ansiedad con la comedia es una herramienta para toda la vida y no creo que sea algo malo. Funciona. Me ayuda porque a veces si no río, lloro", comenta.

"Lo más importante que he aprendido sobre la depresión es aprender a aceptar que nunca haya una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato", sigue diciendo.

Para después dar las gracias a sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, por entenderla y haberle dado las herramientas para enfrentarse a estos problemas a través de la terapia:

"Tuve mi primera experiencia con la terapia en mi primera infancia. Mis padres, que son bastante famosos, se divorciaron cuando yo era joven. Fueron sabios al comprender que tal vez un extraño podría ayudarme con algunas de las complejidades de mi vida familiar".

Dakota Johnson siguió hablado sobre cómo la "meditación trascendental", el yoga o andar la ayudan para en su bienestar mental: "Estar en la verdadera naturaleza y sumergirse en la verdadera maravilla y belleza que es la madre tierra".