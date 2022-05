Courtney Love revela que Johnny Depp le salvó la vida tras una sobredosis y cuidó de su hija

El juicio donde se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard ha contado a lo largo de sus casi 6 semanas de duración con multitud de fuentes externas al matrimonio. De forma paralela a los testimonios que han dado los actores, gente cercana a sus entornos han perfilado cómo era esta abusiva relación.

Del mismo modo, diversas estrellas han querido opinar sobre Johnny o Amber. Algunas se han inclinado del lado del intérprete de 'Piratas del Caribe' como el reciente caso de Eva Green, la cual dijo que su compañero en 'Sombras tenebrosas' atesoraba un "maravilloso corazón" y cuyas declaraciones te las mostramos en el vídeo de arriba.

Ahora ha sido el turno de Courtney Love, la exmujer de Kurt Cobain, quien vivió un episodio cercano a la muerte al lado de Depp. La cantante ha recordado que el actor le salvó la vida después de realizarle la reanimación cardiopulmonar tras sufrir una sobredosis.

Love ha desvelado que este suceso ocurrió en 1995, poco después de la muerte del líder de Nirvana, y en un club que regentó el propio actor, The Viper Room: "No quiero juzgar a nadie públicamente. Solo quiero deciros que Johnny me practicó la RCP en 1995 cuando tuve una sobredosis".

La artista, quien vivió años de excesos en aquella época, ha asegurado, a través de un vídeo publicado por Jessica Reed, que está cubriendo el juicio en su Instagram, que Depp también se preocupó por su hija, Frances Bean, mientras ella luchaba contra sus adicciones.

"Cuando yo consumía crack y Frances lo sufría con todos los trabajadores sociales, Johnny le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me mostró", explicó Love, quien ha señalado que él "envió limusinas a su colegio" para llevarla a los estrenos de 'Piratas del Caribe' junto a sus amigos: "Lo hizo un montón de veces. Él le reservaba su propia butaca con su nombre".

"Ella me dijo cuando tenía 13 años: 'Mamá, él me salvó la vida'", ha rememorado la cantante sobre las palabras que le dedicó su hija ahora de 29 años, a Johnny Depp.

Courtney Love siente "empatía" con Amber Heard

Aunque la figura de Johnny Depp fuera importante en la vida de Courtney Love, la cantautora ha querido ser prudente y tratar de entender toda la presión mediática que rodea al juicio. Así, ha empatizado con Amber Heard, a quien la ha comparado consigo misma.

"He sido la mujer más odiada de Estados Unidos. He sido la mujer más odiada del mundo antes de TikTok. Tengo mucha empatía por lo que debe sentir Amber. ¿Te imaginas ser ella?", expresó Courtney. "Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal y abusas de ellos, entonces espero que se haga justicia", ha remarcado.

De hecho, en la publicación de Instagram donde ha dicho estas palabras, la propia cantante ha matizado sus declaraciones, asegurando que ha llegado a sentir "pánico" tras dar su opinión: "¡Fue mi primer ataque de pánico en años! Pensé: 'Elon viene a destruir mis impuestos'".

