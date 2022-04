Se confirma 'The Batman 2' con la vuelta de Robert Pattinson y Matt Reeves

Warner Bros. ha dado luz verde a la secuela de 'The Batman'. El anuncio llega cuando aún no se han cumplido ni dos meses desde su estreno en cines. Esta noticia no ha cogido desprevenidos a los fans, pues tanto el público como la crítica, e incluso sus primeros detractores, coincidieron en la buena película que brindó Matt Reeves.

Pero ahora el secreto a voces es oficial. Poco más ha desvelado la productora en la CinemaCon, salvo que su director se volverá a poner detrás de las cámaras y que Robert Pattinson se pondrá la máscara del Caballero Oscuro de nuevo.

Recientemente, los seguidores del personaje de DC pudieron disfrutarle en streaming de la mano de HBO Max, plataforma que albergaría dos series sobre este universo de Gotham:

La historia sobre El Pingüino, interpretado por Colin Farrell, es una realidad, aunque para la miniserie que iba a protagonizar el Cuerpo de Policía de Gotham habrá que esperar ya que esta archivada.

"Estoy emocionado de volver a este mundo para el próximo capítulo", dijo Reeves en unas palabras desveladas por Deadline. "El éxito de 'The Batman' fue un verdadero esfuerzo de todo el equipo", quiso agradecer, según recoge The Hollywood Reporter.

Aún es pronto para vaticinar el villano de la secuela, pero, atención con los spoilers, al final del film se marchó Catwoman (Zoe Kravitz) de Gotham. Además, se quedó El Pingüino como el principal capo de la ciudad, mientras que la escena postcréditos preparó la entrada del Joker más desfigurado que se ha visto de la mano de Barry Keoghan.

Las otras películas que Warner ha anunciado en la CinemaCon

CinemaCon es un evento mundial que se celebra durante unos días en Las Vegas donde las grandes productoras aprovechan para revelar sus proyectos más punteros si lo creen oportuno. Así, Warner Bros. también ha querido abrir boca a los fans con la primera imagen de 'Barbie'.

Greta Gerwig ('Mujercitas') se encarga de la adaptación de esta muñeca, a la que da vida Margot Robbie. Está lista para debutar en cines el 21 de julio de 2023, pero su trama sigue siendo una incógnita. Junto a la actriz, estarán Ryan Gosling en el papel de Ken y recientemente se confirmó a Simu Liu, Kate Mckinnon, Will Ferrel o Emma Mackey.

Junto a estos proyectos, Warner ha dado más detalles sobre sus próximos estrenos del universo DC, encabezados por las secuelas de 'Aquaman', 'Shazam' y las cintas de 'The Flash' o 'Black Adam'. Además de lo nuevo de Harry Styles, con Florence Pugh y Olivia Wilde en 'Don't Worry Darling'.

