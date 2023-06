La chuleta que Elsa Pataky le ha escrito a Chris Hemsworth con la que se burla de su español

Chris Hemsworth y Elsa Pataky son una de las parejas más sólidas y encantadoras de Hollywood. Juntos han formado una familia con 3 hijos que siempre andan enredando tal y como muestran en sus redes sociales.

Los actores llevan casados desde 2010 y, a pesar de que Elsa se ha esforzado por enseñarle castellano a su marido, el intérprete no lo ha interiorizado aún del todo. De hecho, hace unos días, Elsa aseguró que "o no soy buena profesora de español, o a él no se le dan bien los idiomas".

Sin embargo, la actriz confesó que sus hijos sí entienden todo españolaunque todavía no lo hablen con fluidez, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | GTRES

Más allá del idioma, los fans españoles han vibrado con la visita de Chris Hemsworth a Madrid para promocionar 'Tyler Rake 2', donde ha iluminado a las cámaras con su presencia y ha desvelado un curioso detalle que tenía en la palma de su mano.

A la estrella australiana le ha acompañado su mujer, a la que se le ha ocurrido una simple, pero ingeniosa forma de que Chris no se olvidara de una palabras que no ha dejado de repetir y con las que se ha ganado a todos los medios.

Y es que, el intérprete llevaba escrita una chuleta con la frase "Estoy muy feliz de estar en España", que también ha enseñado a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"Después de pasar años viniendo a España y que me pregunten '¿ha mejorado mi español?' Puedo decir con seguridad que está en la palma de mi mano", publicaba en redes haciendo gala de su humor.

Realmente, el protagonista de 'Thor' es un amante de España, según afirmó Elsa: "Le encanta España". El matrimonio visita asiduamente el país, sobre todo el norte, donde Chris puede disfrutar de una de sus pasiones, el surf: "Lo disfruta un montón, le encanta la personalidad de los españoles, tan alegres, tan vivos, tan apasionados... Somos diferentes a los australianos".