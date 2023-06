Chris Hemsworth se deshace en agradecimientos con su mujer Elsa Pataky por su "sacrificio y su perdón"

Chris Hemsworth y Elsa Pataky forman una pareja de lo más adorable y que no deja de causar fascinación, sobre todo en España, país natal de la actriz.

La pareja de actores se casó en 2010 y ha construido un hogar en Australia junto a sus tres hijos, India, Tristan y Sasha. Sin embargo, la familia suele visitar nuestro país y Pataky ha confesado que no descartan pasar un tiempo viviendo aquí, como puedes ver en el vídeo de arriba: "Me encantaría hacer una película en España para poder traer a mis hijos y estar una temporada".

Hemsworth y Pataky no dudan en presumir de su relación y dedicarse públicamente mensajes llenos de amor. En esta ocasión, el actor que ha interpretado a Thor por más de una década ha querido dedicar una palabras bonitas a su esposa aprovechando su portada en la revista GQ con motivo del estreno de su nueva película, 'Tyler Rake 2'.

El actor ha confesado que su matrimonio con Pataky se basa en un deseo de "pasarlo bien, reír y vivir nuevas aventuras".

"El tiempo pasa tan rápido. Como todo. Estábamos teniendo hijos al mismo tiempo que mi carrera despegaba, al mismo tiempo que nos casábamos, al mismo tiempo que nos conocíamos. Lo siento como si nos hubiéramos conocido en la mitad de nuestra relación, hace cinco o seis años. De una manera preciosa", ha comentado Hemsworth, que a continuación ha añadido: "Una vez que nuestros hijos dejaron de usar pañales, las cosas se volvieron un poco más manejables".

Hemsworth también ha aprovechado para agradecer a su esposa "su sacrifico, su compromiso, su trabajo, su apoyo y su perdón" y ha confesado: "Todo lo que me ha dado a lo largo de los años ha sido increíble. No podría haber hecho nada de lo que he hecho sin eso".

Tras descubrir hace unos meses su predisposición genética a desarrollar Alzheimer en el futuro, el actor ha decidido hacer una pausa en su carrera y centrarse en su familia.

La última película de Chris Hemsworth, por el momento, 'Tyler Rake 2' se estrena el 16 de junio en Netflix.