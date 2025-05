Christopher, hijo menor de Arnold Schwarzenegger, habla sobre su drástica pérdida de peso: "Fue un proceso largo"

Recientemente, Christopher Schwarzenegger, el hijo pequeño de Arnold Schwarzenegger, ha sido fotografiadopor las calles de West Hollywood, California, junto a su hermano Patrick Schwarzenegger, la estrella de la tercera temporada de The White Lotus. Durante la salida familiar, los fans se percataron del gran cambio físico que ha experimentado Christopher.

Ahora, el joven de 27 años ha querido compartir su experiencia y ha hablado por primera vez en público sobre su drástica pérdida de peso que le ha llevado más de cinco años.

"Fue un proceso largo", admite en una charla con su madre, Maria Shriver, Kelly Osbourne y Jeff Beacher en la Cumbre Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy.

Christopher Schwarzenegger hablando sobre su pérdida de peso | Getty

"Comencé en 2019, cuando vivía en Australia. Estaba en este gran viaje. Lo convertí en algo importante como: 'Oh, voy a salir y hacer todas estas cosas, aprovechar la experiencia en Australia', pero me di cuenta de lo mucho que mi peso me limitaba para hacer cosas cotidianas", explica.

"Yo decía: 'Quiero hacer paracaidismo'. Mis amigos decían: 'Sí, ni de coña', y yo pensaba: 'Ya, es verdad, no puedo tirarme en paracaídas'", revela.

Christopher Schwarzenegger | Cordon Press

Su inseguridad con su peso se remonta a sus tiempos en el instituto, cuando debía llevar almuerzos diferentes a los de sus compañeros para tratar de alimentarse de forma más saludable.

"Lo intenté todo. En el instituto ya hacía cosas como servicios de comida a domicilio, y recuerdo que me sentía un bicho raro llevando comidas raras al colegio", confiesa.

"No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero requirió mucho prueba y error", añade. "Aún hoy en día... cuando la gente habla de fotos del antes y el después... yo no siento que ya sea un 'después'. No siento que haya llegado a ese punto".

Arnold Schwarzenegger y su hijo Christopher Schwarzenegger | Getty

El joven Schwarzenegger también ha reconocido: "No sé si hay alguien católico aquí, pero dejé de comer pan durante la Cuaresma". Christopher asegura que durante la celebración de esta festividad perdió casi 14 kilos en menos de dos meses.

"Pensé: 'Bueno, si voy a dejar el pan, mejor aprovecho la oportunidad, y soy un buen católico, así que no voy a romperlo", recuerda. "Y esa era mi única regla. Pensaba: 'No voy a romper la Cuaresma'".