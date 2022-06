Chris Hemsworth está curado de espanto en cuanto a escenas de acción. Los años que lleva interpretando a Thor le han preparado para casi cualquier papel de acción, después de los duros entrenamientos y las escenas que ha hecho para interpretar al personaje del MCU. Ahora, al australiano se le podrá ver de nuevo en este registro con 'Thor: Love and Thunder', que se estrena el 8 de julio.

Sin embargo, su reputación viene de antes, y así lo ha recordado en una entrevista a 'GQ', donde hace un repaso de los personajes que considera más importantes en su carrera. Y uno de ellos ha sorprendido por la historia que oculta detrás.

Fue en 'Blancanieves y la leyenda del cazador', que protagonizó junto a Kristen Stewart hace ya 10 años, y donde vivió una curiosa anécdota con la actriz de 'Crepúsculo'. Hemsworth, que interpretaba al cazador Eric, recibió un fuerte puñetazo por parte de su compañera en la cara mientras rodaban.

Fue de forma accidental, y Stewart se salió de su papel para pedir perdón a Chris Hemsworth, según cuenta el actor, pero a él no le pareció nada de lo que arrepentirse: "Ella me dio un golpe e inmediatamente dijo 'Oh, dios, lo siento muchísimo'. A mí me dolió más no seguir la toma que el golpe en sí".

"Yo pensé 'Esta habría sido la toma más convincente y perfecta que hemos hecho'. Creo que ella estaba más mosqueada que yo", comenta el actor. La actriz también se refirió a este pequeño incidente durante la premiere de 'Amanecer Parte 1', cuando contó su pequeño incidente: "Tuve la experiencia más indulgente en un rodaje en 'Blancanieves y la leyenda del cazador', de lejos".

Chris Hemsworth y Kristen Stewart en 'Blancanieves y la leyenda del cazador' | Cordon Press

Sin embargo, no parece que a Hemsworth le importara especialmente, y Stewart también afirmó en su momento que se habían "acercado mucho" durante el rodaje.

En la entrevista con 'GQ', Hemsworth también admite estar muy contento con su trabajo: "Feliz trabajando en grandes películas, en taquillazos de palomitas, si queréis llamarlo así". "Ese es el tipo de película que crecí viendo pero también tenía apetito por hacer papeles más pequeños, donde los efectos especiales y las grandes escenas de acción no sean lo más importante".

