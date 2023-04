Chris Evans sorprende con gafas en la premiere de 'Ghosted' e Internet no está bien

El equipo y el reparto de 'Ghosted', la nueva película de acción de Apple TV+ que se estrena este viernes, ha asistido a la premiere en Nueva York muy sonriente.

Chris Evans y Ana de Armas vuelven a compartir pantalla juntos y protagonizan esta historia donde hacer 'ghosting' le sale regular a una espía.

Evans se pasa al otro lado del heroísmo tras su andadura como Capitán América y tendrá que ser salvado por Ana de Armas. Como ha contado en el preestreno, asegura que ha disfrutado no ser el héroe: "Es guay tener reacciones humanas, más cercanas a como de verdad reaccionaría yo", confiesa.

Pero lo que más revuelo ha causado del evento ha sido el look del actor, que posó con gafas de vista en la alfombra roja y con un polo que dejaba ver sus recientes tatuajes. ¡Puedes verlo todo en el vídeo de arriba!

Chris Evans y Ana de Armas en la premiere de 'Ghosted' | Gtres

Internet no tardó en hacerse eco de ese cambio con cientos de comentarios sobre sus gafas o lo bien que le queda el look, los fans no podían asimilar.

Qué veremos en 'Ghosted'

Cuando el buen Cole (Evans) se enamora perdidamente de la enigmática Sadie (de Armas) después de su primer encuentro, su mundo se pone de cabeza al descubrir que en realidad es una agente secreta. Antes de que pueda surgir una segunda cita, la pareja se ve arrastrada a una aventura internacional para salvar el mundo.