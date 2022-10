Cara Delevingne ha estado en el ojo público en las últimas semanas desde que comenzaron a circular rumores sobre la preocupación de su estado mental en sus círculos más cercanos, y desde que salieron a la luz unas fotos en el aeropuerto donde parecía inestable, como

La modelo terminó reapareciendo unos días más tarde en la semana de la moda con un aspecto radicalmente distinto y radiante, como puedes ver en el vídeo, y ahora se encuentra promocionado su nueva docuserie, 'Planet Sex'.

En ella se exploran preguntas sobre la sexualidad humana, y durante su participación en la presentación de Cannes Cara se ha sincerado sobre el "seminario de masturbación" al que acudió.

"Fui a un seminario de masturbación pensando que iba a ser una clase y yo tendría mi bloc de notas. En su lugar, era un tatami de cuero rosa de gimnasio en el suelo, y seis personas diciéndome, 'bueno, quítate las bragas. Aquí está el lubricante'", describe según recoge Variety.

"No era consciente de que era tan mojigata. Yo creía que estaba bastante a la última, joven, guay, el tipo de chica que se atreve a todo, pero me quedé como, 'Lo siento, ¿qué? Lo siento, no, absolutamente no, no haré eso'", asegura Delevingne.

"Pero sí que hice más o menos todo lo que me sentía cómoda haciendo", añade.

Así, cara explica que 'Planet Sex' era algo a lo que estaba segura que se atrevería, pero que también le acabó rompiendo los esquemas.

"Cada día era completamente diferente. Estoy acostumbrada a ser un camaleón pero esto era absurdo. Un día vas a que te saquen sangre mientras tienes un orgasmo, el siguiente vas a una librería porno. Yo estaba en plan, 'Vale, okay, volved a colocarme bien la cabeza'", cuenta la actriz y modelo.

