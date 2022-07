Cameron Diaz revela que la usaron como "mula" para pasar droga y cómo logró librarse de la cárcel

Retirada de la actuación desde 2018, recientemente Cameron Diaz ha puesto fin a su etapa en la sombra en Hollywood, con el anuncio de su próxima película, para Netflix, y que protagonizará junto a Jamie Foxx. El rodaje comenzará a finales de este año y contará con Seth Gordon ('Horrible Bosses') en la dirección y Brendan O'Brien ('Neighbors') a cargo del guion. Diaz y Foxx ya trabajaron juntos en 'Any Given Sunday' (1999) y 'Annie' (2014), que supuso su último papel en un largometraje.

Con motivo de su regreso, ha dado una entrevista al podcast Second Life, donde además, ha contado cómo fueron sus inicios profesionales, cuando intentaba ganarse la vida como modelo en París: "Estuve un año entero allí y no tuve ni un trabajo. Al final conseguí uno, pero yo creo que fue como mula para llevar droga a Marruecos".

Y es que la actriz y empresaria sospecha que aquel viaje que hizo en su día para desfilar tenía motivos ocultos, que ella no pudo saber hasta llegar al aeropuerto: "Fue a principios de los 90, me dieron una maleta cerrada que tenía 'mis vestidos' dentro. Era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, llevaba vaqueros y botas de plataforma, el pelo suelto... era muy inseguro".

Cuenta que dijo a los agentes de aduanas: "No sé qué es esto, no es mío, no tengo ni idea de quién ha metido esto aquí". Finalmente, explica que sonó convincente y que consiguió librarse de dar más explicaciones, y de la condena que le habría supuesto ese delito, de 10 años de prisión. Y con ese percance concluía una temporada en la que asegura: "Ese fue el único trabajo que conseguí en París".

Lo curioso es que solo unas semanas después consiguió su papel en 'La máscara', junto a Jim Carrey, película que le lanzó al estrellato, en 1994. Ha contado también que esa situación le producía cierto escepticismo, y que le dijo a su agente: "Yo no me dedico a la actuación, ese no es mi trabajo".

"Justo me había bajado la regla. No podía ponerme nada sexy aquel día y yo estaba como 'Debes estar bromeando'", ha contado sobre el día en que hizo la audición para 'La Máscara'. Sin embargo, nada salió tan mal como ella creía, y el director Chuck Russell tuvo una clara preferencia por ella en cuanto la vio en el casting, según ha contado Cameron Diaz.

