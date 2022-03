Cameron Diaz asegura que "nunca" se lava la cara y ya no se preocupa por su apariencia

No es frecuente ver cómo una estrella del calibre de Cameron Diaz se retira teniendo por delante una larga carrera y habiendo cosechado tantos éxitos. La actriz fue uno de los nombres más relevantes en la comedia romántica de Hollywood con títulos como 'Algo pasa con Mary', 'The Holiday' o 'La boda de mi mejor amigo', pero decidió poner punto y final a su carrera como actriz.

La estrella se retiró de la interpretación hace unos años para dedicarse a criar a su hija llamada Raddix Madden, que tiene con su marido, el rockero Benjamin Madden.

"No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora, con mi hija de un año, y tener que estar en un rodaje unas 14 o 16 horas al día lejos de mi hija", explicó la actriz en el programa Quarentined With Bruce, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad para volver. "No me lo imagino, nunca puedes decir nunca a nada en la vida y no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo".

Ahora, tras pasar unos años alejada del centro mediático, ha revelado que disfruta al no preocuparse tanto sobre su apariencia. Ha calificado a Hollywood como una "trampa" en el podcast Rule Breakers de la BBC. En la entrevista ha asegurado que no se arrepiente de haber rechazado casi 100 millones de dólares en contratos fílmicos.

Así, una de las ventajas que ha admitido que tiene estar alejada del foco es el hecho de no depender de los productos de belleza, de los cuales confiesa tener "billones" aunque no los use.

"No hago nada. Me gusta no lavarme nunca la cara", ha admitido durante la charla en el Día Internacional de la Mujer. "No me importa mi apariencia. Lo último en lo que pienso a diario es en mi apariencia".

Además, cuenta cómo ha tomado consciencia de la situación de la mujer en Hollywood: "Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación social y la explotación a la que están sujetas las mujeres […] Es difícil no mirarte a ti misma y juzgarte contra otros modelos de belleza".

A pesar de ello, Cameron Diaz no se ha retirado del mundo laboral y actualmente ejerce como empresaria de Avaline, su propia maraca de vino ecológico que promociona en redes sociales.

