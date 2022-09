El evidente cambio en la cara de Zac Efron al reaparecer en una alfombra roja tras su accidente

Zac Efron se encuentra en plena gira promocional de su última película, 'Yo me encargo de la cerveza'. Una cinta de Peter Farrelly para Apple + que ha sido presentada en el último Festival de Cine Internacional Toronto (TIFF), dónde el actor realizó su primera aparición en una alfombra roja desde hace tres años.

El pasado año fue muy comentado en redes los rumores sobre su cambio facial, después de que apareciera en una entrevista con la cara hinchada y un tanto deformada. Recientemente Efron aclaró que este cambio de imagen fue ocasionado por un accidente doméstico, en el que el actor se rompió la mandíbula.

El intérprete se resbaló con tan mala suerte que acabó golpeándose con una fuente de granito. De esta forma, Zac pasó por un largo proceso de recuperación donde la fisioterapia ha ayudado a que el actor pueda recuperarse de este accidente, aunque el aumento del tamaño de los músculos de su mandíbula, que modificaron su aspecto, siguen siendo tema de conversación a día de hoy.

Zac Efron en el Festival de Toronto 2022 | Getty

De hecho, el actor confesó al medio 'Men's Health' como no fue consciente de la agitación social que provocó su imagen hasta que su madre le preguntó directamente si se había sometido a alguna cirugía plástica. Aprovechando la entrevista para declarar los desvinculado que está de las redes sociales, porque no le gusta dejarse influenciar por los comentarios de la gente: "Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que puedan pensar que lo hago, definitivamente no sería capaz de hacer este trabajo".

El actor por fin ha tenido su primer evento en público tras el accidente donde el cambio en las facciones de su rostro era evidente, sobre todo en la parte de la mandíbula. Zac no dudo en acercarse a los fans allí congregados, emocionado y alegre ante el estreno de su nuevo proyecto. Aunque muchos son los que se han percatado del evidente cambio en su rostro

En 'Yo me encargo de la cerveza' interpreta a Donohue, un joven que intenta infiltrarse en la guerra de Vietnam para enviar apoyo a un grupo de marines y con suerte algo de cerveza.

¿Es posible un regreso de 'High School Musical'?

Desde que concluyó la popular saga de Disney Channel en 2008, Efron ha sido uno de los actores que ha permanecido más desvinculados de las reuniones del elenco, aunque siempre ha confesado guardar un grato recuerdo de la experiencia. Por ese motivo sorprendió recientemente cuando publicó una foto desde su cuenta de Instagram, junto al edificio del East High.

Esta imagen desató los rumores sobre el posible regreso de Troy Bolton al universo de 'High School Musical'. De hecho, un mes antes Vanessa Hudgens también subió un vídeo frente al mismo centro escolar en su cuenta. ¿Podría significar el regreso de los actores a sus papeles míticos? Por el momento no hay confirmación oficial, pero algunos seguidores apuntan que podrían formar parte del reparto de la serie basada en este universo que actualmente emite la plataforma de Disney +.

Ante este tema lo único que tenemos son las declaraciones de Efron a ENews!, dónde afirmaba estar interesado en volver a trabajar con el equipo original de la película: "Por supuesto. En serio, tener la oportunidad, de la forma que sea, de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón sigue allí".

