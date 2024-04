Bruce Willis coge en brazos a su nieta, la hija de Rumer, en una emotiva foto por su primer cumpleaños

Es frecuente ver cómo las hijas de Bruce Willis, Demi Moore o su mujer Emma Heming abren el baúl de los recuerdos en sus redes sociales para enseñar a sus seguidores fotos del actor, como en su último cumpleaños.

Desde que se le diagnosticara con demencia frontotemporal, las mujeres de su vida están más cerca de él que nunca. Siempre que pueden, sus hijas le dedican conmovedoras palabras a su padre mientras siguen formando sus propias vidas.

Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis y Scout Willis | Getty

De hecho, hace un año, Rumer se convertía en madre de una niña cuyo nombre escondía una curiosidad y compartía imágenes de su hija con el actor, como puedes ver en el vídeo de la noticia.

Ahora, para celebrar su primer cumpleaños, la mayor de las hermanas Willis Moore ha mostrado un carrusel de imágenes inéditas de la pequeña entre las que destacan una siendo sostenida en brazos por su abuelo.

"Este último año contigo ha sido el mejor año de mi vida. Lou, nunca he conocido un amor como el tuyo. Eres la chica más rica, más hermosa, inteligente, divertida y dulce que conozco. No puedo creer que me elijas para ser tu mamá, oh Dios mío. Cada día creces y aprendes más y eres mi mayor maestra y mi amor más profundo. Eres un regalo para cada persona que conoces y tu sonrisa es casi cegadora, es mágico. Tu risa es mi sonido favorito en todo el mundo. Tus pequeños besos son lo mejor para despertar. Te quiero hasta los huesos, mi pequeña hija. ¡No puedo esperar a ver lo que trae el próximo año!", escribió Rumer.

Un cumpleaños más dentro de la familia del intérprete, pues hace sólo unos días, su hija con Emma Heming cumplía 12 años y demostraba tener un parecido innegable con él.