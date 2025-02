Bridget Jones, tachada de "tóxica" y el personaje de Hugh Grant de "misógino": Así reacciona Renée Zellweger

Renée Zellweger lleva interpretando a Bridget Jones desde el año 2001, cuando se estrenó la primera película. Ahora llega a los cines este 14 de febrero Bridget Jones: Loca por él, donde vemos una imagen mucho más madura de este mítico personaje, afrontando nuevos desafíos en el amor tras el fallecimiento de su marido Mark.

Pero no solo Zellweger regresa a esta nueva entrega, también lo hace Hugh Grant, quien vuelve a ponerse en la piel de Daniel Cleaver.

Tras 24 años del estreno de la primera película, ambos actores siguen manteniendo una gran relación y complicidad más allá de las cámaras, como han demostrado recientemente en la alfombra roja de la premiere de la película en Londres.

Pero en medio de la promoción de la cinta han resurgido críticas negativas sobre estos dos personajes de la saga. Una de las principales acusaciones señala que Bridget Jones refleja la necesidad de depender de un hombre. Además de presentar una fuerte obsesión con su peso. Por otro lado, el personaje interpretado por Hugh Grant ha sido calificado durante años de "sexista" debido a sus comentarios y actitudes hacia Bridget, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un reflejo de una cultura misógina.

Ahora Zellweger ha salido a defender firmemente a su amado personaje y al de su compañero, rechazando las acusaciones de toxicidad y reivindicando la autenticidad de Bridget Jones.

Renée Zellweger en Bridget Jones: Loca por él | Universal

"No me parece tóxica, en mi opinión. Me encanta Bridget Jones. Siempre he amado a Bridget Jones y la quiero más con cada reencuentro", ha contestado la actriz en The Sun.

"Nunca pensé que le pasara algo malo. Siempre pensé que era una representación más general de cómo nos criticamos a nosotros mismos por cosas que no tienen ninguna importancia, porque ella no tiene sobrepeso", aclara. "Es simplemente ese tipo de experiencia universal con la que podemos identificarnos, de tener miedo de no estar a la altura".

Pero las críticas más recientes ligadas a la última película han ido dirigidas al romance que tiene la protagonista con Roxster, interpretado por Leo Woodall, un apuesto hombre mucho más joven que ella, lo que ha desatado un debate sobre las relaciones con gran diferencia de edad.