La brecha salarial, una asignatura pendiente en Hollywood: Así continúa el papel de las mujeres

Adam Sandler resultó ser el actor que más dinero amasó en 2023, con un total de 73 millones de euros entrando en su cuenta corriente, mientras que Margot Robbie, con 59 millones, fue la actriz más exitosa del año. Esa diferencia de 14 millones de dólares que los separa podría deberse a muchas cosas: el caché de cada uno, el número de producciones en los que han participado, los contratos publicitarios... Pero si ampliamos la vista a toda la lista de las estrellas que más facturan en Hollywood, recién publicada por la revista Forbes, nos daremos cuenta de que entra también el factor del género: en el top 10 solo encontramos a una mujer más, Jennifer Aniston en el 6, siendo por tanto ocho hombres los que dominan el ranking de los más pagados.

La brecha salarial sigue siendo una realidad en la industria del entretenimiento global, incluso en las esferas más elevadas, algo que ha denunciado por ejemplo la actriz Jennifer Lawrence:

"No importa cuánto haga", comentó en una entrevista en Vogue, "¿Todavía no me van a pagar lo mismo que a ese tipo porque tengo vagina?". Se supo que en la película No mires arriba de Netflix había cobrado 5 millones de dólares menos que su compañero de reparto Leonardo DiCaprio. "Soy muy afortunada y estoy contenta con mis acuerdos, pero he visto en otras situaciones -y estoy segura de que otras mujeres en entornos laborales también- que resulta extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no se retrata de disparidad de género, pero tampoco pueden explicarte qué es exactamente", declaró a Vanity Fair.

'No mires arriba' | Netflix

No sería un tema a destacar si fuese una cuestión puntual y no sistémica, pero ejemplos de disparidad salarial en cuanto a género hay muchos: Michelle Williams cobró ocho veces menos que Mark Wahlberg por la cinta Todo el dinero del mundo (ella cobró 625.000 dólares y él 5 millones), Jessica Chastain ganó 1,75 millones de dólares por Marte frente a los 25 millones de Matt Damon y la actriz Amanda Seyfried reveló, sin aclarar de qué película se trataba, que su sueldo en una película de alto presupuesto fue el 10% que el de su compañero (se especula que podría ser Querido John con Channing Tatum o In Time con Justin Timberlake).

Michelle Williams y Mark Wahlberg en 'Todo el dinero del mundo' | Entertainment Weekly

En televisión también sucede. Durante las primeras temporadas de The Crown, Claire Foy ganaba menos dinero que Matt Smith, a pesar de que ella tenía el rol central de la historia y él uno secundario. Cuando Expediente X tuvo un regreso en 2016, a Gillian Anderson se le ofreció la mitad del sueldo que a David Duchovny, siendo los dos protagonistas al mismo nivel. "La gente me dice: 'No puedo creer que haya pasado eso, ¿cómo te sientes? Eso es una locura'. Y mi respuesta siempre ha sido: 'Así era antes y así es ahora'. ¡Y luego volvió a pasar!", dijo la actriz a Vanity Fair.

Gillian Anderson y David Duchovny | Fox

En Estados Unidos, según publica el Economic Policy Institute, en 2019 las mujeres, en promedio, ganaron un 20,3% menos que los hombres, una cifra que se elevó en 2022 hasta el 22,2%. Según esta publicación la brecha es menos acusada entre los trabajadores con salarios más bajos, en parte debido a que el salario mínimo crea un piso salarial, mientras que a medida que crecen los sueldos también lo hace la discriminación.

NO SOLO SUELDOS

La diferencia laboral entre hombres y mujeres en Hollywood no solo se refleja en el número de ceros en los cheques que cobran las estrellas más famosas, sino que existen muchas otras cifras que nos hacen ver que la igualdad está lejos de conseguirse. Por ejemplo, entre las películas destinadas a ser taquillazos, las mujeres tienen menos líneas de diálogo y minutos de pantalla. Según datos de Berkley Political Review, solo el 31% de estas películas tiene a una mujer como protagonista y solo el 36% de los personajes importantes de estas son mujeres, algo que se refleja en franquicias como Star Wars, James Bond o Marvel.

Este estudio también señala que la representación de hombres y mujeres es diferente: mientras el 62% de los personajes masculinos se muestra en un entorno laboral, en los personajes femeninos baja hasta el 46%.

También podemos echar un vistazo a los premios para darnos cuenta de cómo está la cosa: en los Oscar, excluyendo las categorías interpretativas, es frecuente ver cómo las mujeres son mucho menos nominadas que los hombres (entre un 23% y un 32%) y solo tres han logrado el premio a Mejor dirección en toda la historia de los premios (Kathryn Bigelow, Chloé Zhao y Jane Campion), todas ellas desde 2009.