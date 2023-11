Bradley Cooper rompe su silencio ante la polémica por su prótesis de nariz en Maestro: "Tuvimos que hacerlo"

Bradley Cooper debuta como director en la próxima película de Netflix, Maestro, que él mismo también coescribe, produce y protagoniza. La historia relata la longeva relación entre el compositor de bandas sonoras y pianista judío, Leonard Bernstein, y Felicia Montealegre, a quien da vida Carey Mulligan.

Sin embargo, desde que se presentó en el Festival de Venecia, la cinta está dando mucho de que hablar y ha sido objeto de numerosas críticas debido a la prótesis de nariz que utiliza Cooper para transformarse en Bernstein, un hecho que muchos usuarios en redes sociales han tachado de antisemita debido al gran tamaño de la nariz falsa lo que perpetua el estereotipo judío.

Bradley Cooper en 'Maestro' | Netflix

Ahora, Cooper ha respondido a la controversia y se ha pronunciado al respecto durante una entrevista para CBS Mornings en la que ha asegurado que comenzó a hacer dicho proyecto "por amor".

"Mi nariz realmente es muy similar a la de Lenny y la prótesis es como una sábana de seda", ha asegurado el actor. "Pensé: 'Tal vez no necesitemos hacerlo'. Porque podríamos reducir el tiempo de preparación. Pero todo es cuestión de equilibrio y, ya sabes, mis labios no se parecen en nada a los de Lenny, ni mi barbilla. Entonces teníamos eso, y simplemente no se veía bien sin la prótesis".

Acto seguido, Cooper ha explicado cómo tuvieron que ajustar la prótesis y aumentar su tamaño a medida que el propio Leonard iba creciendo para que su parecido físico fuera lo más similar posible al legendario compositor en todas sus etapas vitales.

"Cuando era joven la prótesis se encontraba aquí", ha explicado señalándose la zona central de la cara. "Y cuando es un anciano la prótesis es toda la cara. Tuvimos que hacerlo, en caso contrario yo no me hubiera creído que es un ser humano".

El oscarizado maquillador Kazu Hiro fue el encargado de realizar dichas prótesis asegurando que la transformación de Cooper en Bernstein podría llegar a prolongarse durante cinco horas por lo que el actor acudía al set a las 2 de la madrugada para que, de ese modo, no se retrasara la hora del rodaje.

Maestro se estrena en cines seleccionados el 6 de diciembre y llega a Netflix el 20 de diciembre.