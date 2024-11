Bonnie Hunt (Jumanji) revela cómo Robin Williams iluminó su vida más allá de Hollywood: "Lo echo terriblemente de menos"

En un emotivo recuerdo, La actriz Bonnie Hunt ha compartido detalles de su entrañable amistad con Robin Williams, quien fuera su compañero en la película Jumanji. Este clásico de los años 90 no solo consolidó la carrera de Hunt en el cine, sino que también le brindó la oportunidad de forjar una relación especial con uno de los actores más queridos de Hollywood.

"Esa película se convirtió en mi amistad de por vida con Robin Williams", ha explicado Bonnie durante el estreno de Red One en Nueva York. "Mi querido, querido buen amigo. Lo echo terriblemente de menos. Estoy tan feliz de que hayamos hecho esa película juntos, pero lo más importante es que nos mantuvimos en la vida del otro todos los días a partir de ese momento".

Robin Williams y Bonnie Hunt en Jumanji | Cordon Press

A lo largo de los años, su relación se basó no solo en su amistad, sino también en el apoyo mutuo. Hunt, quien trabajó como enfermera de oncología antes de dedicarse al entretenimiento, ha seguido involucrada en el voluntariado en hospitales.

"En todos los años que llevo trabajando como voluntaria en los departamentos de oncología, Robin nunca me dijo que no, ni una sola vez, cuando le preguntaba: ¿Puedes llamar a este paciente? o ¿Le darías una sorpresa a este paciente? Cada vez que lo hacía, me decía: Por supuesto, y me aportaba mucha alegría y un humor muy sanador", ha relatado Hunt.

El espíritu generoso de Williams y su compromiso con la humanidad se reflejaron en su disposición a ayudar a aquellos que pasaban por momentos difíciles, algo que Bonnie sigue recordando con gratitud. Para ella, su presencia fue un bálsamo que llevó consuelo a muchos.

Para concluir, se le ha preguntado a Bonnie por una posible nueva secuela de Jumanji, ahora protagonizada por Dwayne Johnson, Hunt ha expresado que estaría abierta a participar, pero, en sus palabras: "¡Depende del guion, siempre!".

Estas declaraciones sobre la historia de Hunt y Williams es un recordatorio de cómo las amistades en la industria del cine pueden trascender la pantalla, convirtiéndose en vínculos genuinos que perduran mucho más allá del último corte de la película.