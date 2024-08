El rumor sobre Robin Williams que su hija ha desmentido en el décimo aniversario de su muerte: "Completamente falso"

El décimo aniversario de la muerte de Robin Williams, el actor que tantas buenas películas nos ha dejado, ha llevado a que se reaviven recuerdos y homenajes en honor al legendario actor. Sin embargo, junto con las conmemoraciones, también han resurgido rumores y desinformación en las redes sociales, algo que su hija, Zelda Williams, no ha dejado pasar desapercibido.

Recientemente, un tuit viral afirmaba que la última foto de Robin Williams lo mostraba junto a su mono "mascota", acompañada de la falsa afirmación de que este animal era su compañero en sus últimos días. Esta publicación ha causado revuelo y ha llevado a Zelda a intervenir para aclarar la situación y desmentir rotundamente este rumor.

Robin Williams y su hija Zelda Williams | Cordon Press

En respuesta a esa publicación, Zelda ha escrito: "Me he enterado de que se están volviendo virales algunas tonterías, probablemente escritas por IA. Papá no tenía un mono como mascota, NADIE debería tenerlo y, si alguna vez te sientes tentado a hacerlo, apoya a las organizaciones locales de rescate de animales exóticos. Ese es su coprotagonista de Una noche en el museo, que ahora vive en uno".

Más tarde, en otro tuit, Zelda ha zanjado el tema expresando su preocupación por la propagación de información falsa durante este período tan sensible y animando a la gente a no creer todo lo que lee en internet:

"Y dado que es probable que más publicaciones completamente falsas o mal investigadas se vuelvan virales en el aniversario de la muerte de papá, tal vez supongamos que son todas tonterías (generalmente lo son). Ignora a los robots espeluznantes que intentan obtener tus clics y haz algo bueno por ti mismo. Yo lo haré, por supuesto".

Las declaraciones de Zelda destacan no solo la importancia de mantener la veracidad de la información, sino también el respeto por la memoria de Robin Williams. En una era donde la desinformación puede propagarse rápidamente, es crucial que las personas verifiquen la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de una figura como la de Robin y su legado.