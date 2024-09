EVITA LAS CRÍTICAS

Blake Lively vuelve a Instagram con esta atrevida foto tras su polémica por It Ends With Us pero toma medidas

Blake Lively está de vuelta en sus redes sociales tras toda la controversia sufrida en It Ends WIth Us. Con una imagen atrevida y una medida para evitar las críticas, la actriz ha regresado a Instagram después de un largo periodo de inactividad.