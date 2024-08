Blake Lively le preguntó a Halle Berry si quería ser Tormenta en Deadpool y Lobezno pero Ryan Reynolds nunca la llamó

Desde que se estrenó en cines hace unas semanas, Deadpool y Lobezno está siendo todo un éxito en taquilla. En la película pudimos ver cameos como el de Henry Cavill, Chris Evans, Jennifer Garner o Channing Tatum, entre muchos otros.

Pero seguro que muchos fans esperaban ver a Halle Berry como Tormenta, ya que la actriz interpretó a este personaje en la trilogía original de X-Men. Ahora, la actriz ha revelado por qué eso no sucedió durante una entrevista para ComicBook.

Halle Berry en la premiere de El Sindicato | Reuters

Durante la entrevista le preguntaron si en algún momento hubo conversaciones para incorporarse a la película, como ocurrió con otros actores, pero su respuesta fue tajante: "No". La razón tiene que ver con Ryan Reynolds.

"Blake Lively me lo preguntó una vez. Fui a una pasarela de Marc Jacobs donde también estaba ella y me dijo: ¿Te gustaría aparecer en la película de mi marido como Tormenta? Yo le dije: Sí, si él me lo pide, pero nunca me lo pidió".

Sin duda, un disgusto para los fans, aunque no es la primera vez que la actriz tiene alguna que otra rencilla con el universo X-Men. Hace un año el director Matthew Vaughn aseguraba que "engañaron" a Halle Berry con una historia diferente sobre Tormenta para que firmase el contrato de X-Men: La decisión final.