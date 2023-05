Blake Lively impacta con su nuevo look de melena pelirroja tras ser madre por cuarta vez

Blake Lively se ha convertido en uno de los iconos de la moda de Hollywood y deslumbra en cada gala a la que asiste. Tras dar a luz a su cuarta hija junto a su marido Ryan Reynolds se ha mantenido un tiempo ausente públicamente. Pero ahora los focos han vuelto a posarse sobre ella y ha vuelto a aparecer con un nuevo look con el que ha sorprendido a sus seguidores y da pistas sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando, la adaptación cinematográfica de la novela más vendida de Coollen Hoover, 'It Ends With Us'.

La actriz ha aparecido en el rodaje de la película en la ciudad de Nueva York y se ha podido ver cómo ha abandonado su emblemática melena rubia y ha optado por un pelirrojo sutil. La actriz lucía ante las cámaras del set una chaqueta fucsia brillante con una camiseta rosa pastel y un vestido largo marrón, un look que le acerca a su personaje, la protagonista Lily Bloom, una joven pelirroja que se muda a Boston para dar un cambio a su vida y montar una floristería.

Blake Lively con su nuevo pelo | Gtres

La adaptación corre a cargo del cineasta y actor Justin Baldoni ('Jane the Virgin'), y compartirán pantalla con el actor Brandon Sklenar ('1923').

Blake Lively pelirroja | Gtres

Ambos actores trabajarán en la producción de este proyecto junto a Sony Pictures y la autora de la novela formará parte del asesoramiento durante el rodaje.

La trama se centra en las historias de amor de Lily y ya se ha hecho pública lasinopsis oficial de la película:

"Aunque viene de un pasado complicado, Lily Bloom siempre ha sabido la vida que quiere. Mientras vive en Boston, conoce al neurocirujano Ryle Kincaid y cree que es muy posible que haya encontrado a su alma gemela. Pronto, sin embargo, surgen preguntas sobre su relación y, para complicar las cosas, su interés amoroso de la secundaria, Atlas Corrigan, vuelve a la vida, poniendo en peligro su relación con Ryle".

Toda esta trama cautivó a millones de personas y la novela a Hoover como la autora número 1 del New York Times . Aún no se conocen detalles sobre su estreno pero sus fans esperan impacientes nuevos detalles sobre el proyecto.