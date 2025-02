Blake Lively disparó a más de 600.000 dólares el gasto en vestuario de It Ends With Us, según los documentos de Justin Baldon

Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película It Ends With Us, se encuentran inmersos en una compleja disputa legal que tiene toda la atención de Hollywood.

La demanda de Justin Baldoni, que ha hecho pública en una web propia, ha sacado a la luz tensiones relacionadas con el vestuario y el presupuesto de la producción. Según los documentos publicados por Baldoni, Lively habría asumido el control total sobre el vestuario de su personaje Lily Bloom, lo que provocó un incremento en el presupuesto de más de 430.000 dólares. El presupuesto inicial para vestuario era de 185.000 dólares, pero debido a las exigencias de Lively, esta cifra se elevó a 615.000 dólares.

En la web hay documentos donde un productor expresa su preocupación en un correo electrónico, señalando que "tuvieron que volver a comprar todo para Blake después de sus cambios creativos, pero es mucho dinero".

Además, Lively supuestamente se negó a asistir a las pruebas de vestuario en la oficina de producción, solicitando que el vestuario se le entregara en su residencia en Manhattan, lo que generó gastos adicionales. También insistió en que su personaje "tenía dinero" y podía permitirse zapatos de 5.000 dólares, a pesar de ser una empresaria de pequeño comercio. Estas decisiones llevaron a críticas públicas cuando se publicaron fotos del rodaje en mayo de 2023, que fueron consideradas poco favorecedoras y generaron preocupación en Sony dando pie a la famosa reunión con Baldonidonde Blake aseguró que "lloraba porque no era atractiva".

Blake Lively y Justin Baldoni en el rodaje de Romper el círculo | Gtres

En respuesta, el equipo legal de Lively ha desestimado las acusaciones de Baldoni, calificándolas de "desesperadas" y "sin mérito". Han enfatizado que las preocupaciones sobre el vestuario no constituyen una reclamación legal, mientras que las acusaciones de acoso sexual presentadas por Lively contra Baldoni son serias y están respaldadas por hechos concretos.

Este enfrentamiento legal ha escalado con demandas y contrademandas entre ambas partes, incluyendo acusaciones de difamación y extorsión. La primera comparecencia judicial se llevó a cabo este 3 de febrero y el juicio está programado para marzo de 2026.