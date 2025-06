Hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe: El shock de Ava cuando la comparan a ella y su novio con la pareja que hacían sus padres

Ava Phillippe, la hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, está acaparando mucha atención en redes sociales después de que muchos comparasen a su novio actual con su famoso padre y la pareja que forman. La joven no ha tardado en responder... y lo ha hecho con mucho humor (y un toque de incomodidad) a través de TikTok.

Con 25 años, Ava ha ido construyendo su propia identidad más allá de su apellido. Ha trabajado como modelo, influencer y recientemente se ha aventurado en el mundo de la interpretación con su participación en una serie.

Muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, Ava también es conocida por sus múltiples tatuajes —algunos de los cuales ha empezado a borrar porque ya no se siente identificada con ellos— y por su compromiso con temas sociales, artísticos, y del colectivo LGTBIQ+.

Ahora, lo que está en el punto de mira son sus vídeos junto a su novio, Dakota Brubaker, músico y productor. Se conocieron durante su etapa universitaria y este verano han dado un paso más en su relación mudándose juntos a Los Ángeles con dos perros.

El tema surgió cuando varios seguidores empezaron a comentar lo mucho que Dakota se parece a Ryan Phillippe en sus años mozos y escribían: "Casi lo mismo. Bienvenidos de nuevo, Reese y Ryan".

Pero Ava y Dakota han reaccionado a ello de forma brillante (y algo incómoda) con un vídeo. En él, Dakota aparece imitando el look de Ryan Phillippe en Crueles intenciones, con jersey negro y gafas redondas, mientras suena de fondo "Bittersweet Symphony". La cara de Ava lo dice todo: una mezcla entre "esto es gracioso" y "esto se nos ha ido de las manos", y acaban diciendo con gestos 'no no no' negándose a la afirmación.

El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, con fans divididos entre el asombro por el parecido y entender a Ava, que deja claro en el copy que la situación le parece, literalmente, "creepy".

Ava ha sido durante años comparada con su madre, Reese Witherspoon, por su increíble parecido físico. Aunque ahora que está en su "era" brunette ya no las asocian tanto y deja salir a la luz también sus facciones más parecidas a su padre Ryan.