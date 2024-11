Barry Keoghan asegura que no usó una prótesis ni retocaron su pene en su desnudo en Saltburn: "Fue todo cosa mía"

Barry Keoghan ha protagonizado uno de los desnudos más icónicos y comentados del cine tras realizar un desnudo frontal completo en Saltburn, la película de 2023 por la que fue nominado al Globo de Oro y los Bafta como Mejor Actor.

En la escena aparece su personaje, Oliver Quick, bailando completamente desnudo al son de la canción Murder On The Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor mientras recorre una mansión en solitario.

Barry Keoghan como Oliver Quick en Saltburn | Prime Video

El actor ha ofrecido una extensa entrevista al podcast The Louis Theroux Podcast, donde también ha hablado sobre su paternidad, pero hablando sobre esta escena le preguntaron si había usado una prótesis en el pene o si le habían retocado sus partes para que saliera de una forma "mejorada".

"¿Mejorado? ¿Quién dijo eso? No, vaya", dije con rotundidad. Para después afirma que fue idea suya aparecer desnudo: "Fue todo cosa mía. […] Fue algo que no me llamó la atención, ya sabes, me hubiera sorprendido si no encajara con la historia".

Para seguir explicando por qué decidieron hacerlo: "Al final, tiene una especie de mansión, es su espacio. Y cuando tienes ese espacio… todos lo hacemos en casa: caminamos desnudos, ¿sabes a qué me refiero? Porque estamos cómodos y este es nuestro entorno".

Para terminar explicando: "Ver el cuerpo de alguien corriendo por habitaciones así, es casi como una pintura".