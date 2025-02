Aubrey Plaza reaparece por primera vez tras la muerte de su marido, Jeff Baena, y hace este guiño en su honor

El 3 de enero fallecía el cineasta Jeff Baena, director de comedias como Amor zombie (2014) y Joshy (2016). Tras la investigación de las circunstancias de su muerte, todo apuntó a un suicidio.

Su esposa, Aubrey Plaza, rompió su silencio pocos días después de la tragedia a través de un comunicado en el que expresó su profundo dolor y agradeció el apoyo recibido en esos momentos difíciles.

Ahora, la actriz ha reaparecido en el episodio especial por el 50 aniversario de Saturday Night Live, donde se ha subido al escenario para presentar a los invitados musicales Miley Cyrus y Brittany Howard.

Aunque evitó la alfombra roja previa al evento, Plaza mostró su look ante las cámaras, luciendo una blazer negra con pantalones de vestir a juego, combinado con una camiseta teñida efecto tie-dye en honor a su difunto marido. En el pasado, la actriz había contado que ella y Baena usaron pijamas teñidos con ese efecto el día de su boda en 2020.

La pareja comenzó su relación en 2011 y compartía una gran pasión por el cine, lo que los llevó a colaborar en múltiples proyectos, como The Little Hours y Life After Beth, ambas dirigidas por Baena y protagonizadas por Plaza.

Siempre mantuvieron su relación en privado, por lo que decidieron darse el sí, quiero en secreto en una ceremonia improvisada en plena pandemia. Pero la noticia de que ya eran oficialmente marido y mujer llegó con la confirmación de Plaza en 2021 a través de un post en sus redes sociales, donde se refería a Baena como su "querido esposo".

Esta reaparición marca un nuevo capítulo en su vida, quien poco a poco retoma su presencia pública tras la trágica pérdida de su esposo.