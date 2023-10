Arnold Schwarzenegger habla de lo "estricto" que es Chris Pratt como padre y se compara con él ahora que es abuelo

Arnold Schwarzenegger está muy de actualidad tras el lanzamiento de su libro Be Useful: Seven Tools for Life. Por este motivo el actor está concediendo muchas entrevistas donde habla sin tapujos de temas como el envejecimiento cómo se siente al ver el paso del tiempo por su cuerpo.

Ahora, Schwarzenegger ha acudido al programa The View donde ha hablado sin reparos de la educación que sus hijos están dando a sus nietos y, concretamente, ha comentado lo estrictos que son su hija Katherine Schwarzenegger y su yerno, el actor Chris Pratt.

Recordemos que Chris Pratt se casó con la hija mayor de Arnold Schwarzenegger en enero del año 2020 y juntos tienes dos hijas pequeñas, aunque el intérprete de Marvel tiene un hijo mayor con su exmujer Anna Faris.

"Chris Pratt es un padre muy estricto, es un muy buen padre y un buen marido", dice sobre el actor. "Mi hija es fantástica, usa todas las reglas que solía usar mi esposa", comenta haciendo referencia a cómo sigue el método que aprendió de su exmujer, Maria Shriver.

Para después explicar cómo ellos educaron a sus 4 hijos juntos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. Además, Arnold tuvo a su hijo Joseph Baena, que es un calco del actor, de una relación extramatrimonial con su ama de llaves.

"Maria tenía un enfoque diferente, el enfoque americano. Y tenía un enfoque europeo, pero no del todo europeo, permítanme recordarles". Para después seguir diciendo: "Tuvieron una educación estricta y una buena educación y ambos padres siempre estuvimos presentes, pero mi esposa, por supuesto, estuvo mucho más tiempo, el 80 por ciento del tiempo".

Aunque, ahora explica que las cosas han cambiado al convertirse en abuelo: "Ahora no tengo que ser tan estricto. Es una aventura y puedo jugar con ellos. Juegan con los animales, y les dejo montar en burro y en pony, les dejo jugar con los caballos y con el cerdo, darles de comer a los perros y todo ese tipo de cosas. Y me aman porque tienen galletas y les dan galletas a los animales".

"Dejemos que Chris Pratt y Katherine tengan el dolor de cabeza de disciplinarlos", comenta sobre la parte buena de ser abuelo.

El actor termina contando una anécdota de lo realmente estricto que fue él con sus hijos y cómo su hija Katherine la suele recordar: "Ella habla de lo que yo solía hacer... dejaba sus zapatos y yo le decía: si dejas tus zapatos allí una vez más y no los pones en el cuarto de baño o en tu habitación, yo los voy a tirar a la chimenea".

"La siguiente vez que lo dejó allí, cogí los zapatos y los tiré al fuego y se quemaron y ella estaba llorando, pero nunca más volvió a dejar sus zapatos allí. Eso fue todo".