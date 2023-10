Arnold Schwarzenegger, tajante cuando Sylvester Stallone le invitó a su yate: "Puedo tener el mío propio"

Durante décadas Sylvester Stallone fue el mayor contrincante de Arnold Schwarzenegger. Los dos actores realizaron carreras paralelas con películas especializadas en acción. Aunque, recientemente, Stallone confesaba que Arnold Schwarzenegger era el mejor hombre de acción, por encima suya.

A lo largo de los años los dos actores estuvieron enfrentados pero hace ya un tiempo que consiguieron reconciliarse y ser amigos. Aunque, a pesar de este acercamiento sigue habiendo muchas diferencias entre ellos.

En una entrevista para People con motivo del lanzamiento de su libro Be Useful: Seven Tools for Life, Schwarzenegger ha hablado de su relación con Sylvester y cómo tuvo que decirle que no cuando le prepuso un plan para pasar el día:

"Sly me llama: ¿Quieres venirte en el yate?' qué crees que voy a decir: ¿Cuándo puedo cenar? Eso no va a pasar", explica tajante. "Puedo conseguir mi propio yate. Eso no es para mi. Ni siquiera puedo relajarme en esas circunstancias".

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone | Getty

Para luego asegurar que tienen una fantástica relación pero buscan cosas distintas: "Realmente lo admiro. Lo quiero. Es simplemente una persona diferente a mí. Es mucho más visceral, mucho más vulnerable y en contacto con sus emociones".

"Cuando se enfada, simplemente se enfada. Es como cuando enciendes una mecha: la suya se apaga de inmediato. '¡Boom!' Y la mía dice: 'Shhh'. Yo necesito dos días para llegar al boom real. Eso hace que sea bueno en la actuación, porque siente las cosas de inmediato", explica sobre su amigo.

Para luego explicar por qué no hace ese tipo de planes: "No planeo un día libre... para ir de vacaciones a Europa o montar en un barco como lo hacen la mayoría de mis amigos".

"Puedo relajarme en casa. Puedo relajarme en mi oficina cuando trabajo. O iré al Instituto Schwarzenegger de la USC y pasaré el rato con los estudiantes", concluye.