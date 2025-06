El apoyo público de Chris Martin a Dakota Johnson cuando están en el foco de las miradas tras su ruptura

Dakota Johnson y Chris Martin empezaron a salir en el año 2017 pero todo apunta que su relación ha terminado de forma definitiva después de que varios medios anunciaran la noticia.

Ninguno de los dos se ha manifestado al respecto pero estos serían los motivos por los que han decidido tomar, finalmente, caminos separados.

Aún así, parece que su relación sigue siendo buena a juzgar por este gesto que ha tenido Chris Martin con Dakota en uno de sus últimos conciertos.

Coldplay está actualmente con su gira mundial Music of the Spheres y recientemente tocaron en Las Vegas donde al finalizar el show Chris Martin dijo: "Muchas gracias a todos. Sean amables consigo mismos. Sean amables los unos con los otros. No olviden ver Materialistas. Os queremos".

Un detalle muy bonito con el que ha apoyado la nueva película de Johnson, cinta que está actualmente promocionando junto a Pedro Pascal y Chris Evans, sus coprotagonistas.

La pareja ha estado 8 años junta y estaban prometidos pero a lo largo de estos años han sufrido varios altibajos ya que no es la primera vez que la sombra de la ruptura planeaba sobre ellos.

De hecho, se ha comentado que ya hace un tiempo que están separados.