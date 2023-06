La aparatosa caída de Michael J. Fox en un evento de 'Regreso al futuro' y su reacción: "No es ningún secreto"

Los actores de 'Regreso al futuro', Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Tom Wilson se han reencontrado en una expo de la nostálgica película en Philadelphia.

A sus 61 años Michael J. Fox convive con el Párkinson desde hace 35 y concienciando sobre la enfermedad, de la que habla abiertamente en sus memorias o en su documental.

Fox mantiene un optimismo inspirador la mayor parte del tiempo pese a su enfermedad degenerativa y asegura que la risa y el humor "es lo más poderoso" que tiene y que siempre se guiará más por eso que por el victimismo.

La caída de Michael J. Fox | Gtres

Ahora el legendario actor ha protagonizado titulares por la aparatosa caída que ha sufrido en el escenario del evento, donde se tropieza y acaba trastabillando hasta el sofá. No obstante recupera la compostura ipso facto y no le da mucha importancia.

La expo continuó como si nada pero los fans no pudieron evitar preocuparse por él tras ver el vídeo de la caída, y su representante ha transmitido sus palabras al respecto.

"Michael tiene Párkinson. No es ningún secreto que la gente con Párkinson se cae. Si sigues viendo el vídeo se ve que inmediatamente se reincorpora y continúa con el panel de preguntas y respuestas", aclaran, restándole drama.

"Si tienes más preguntas o curiosidad sobre Michael o vivir con la enfermedad de Párkinson, por favor ve su documental 'STILL' en Apple TV+", sugiere a The New York Post.