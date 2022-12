Antonio Banderas revela cómo lo llamaba Dakota Johnson cuando era pequeña

Antonio Banderas y Melanie Griffith formaron durante veinte años uno de los matrimonios más consolidados de todo Hollywood. La pareja inició su romance en 1995 después de conocerse en el rodaje de la película 'Too Much'. Por aquel entonces, Melanie ya tenía dos hijos de sus anteriores parejas, Alexander Bauer y la ahora actriz, Dakota Johnson.

Tras un año de relación, la pareja terminó casándose y teniendo a una hija en común, Stella del Carmen que ya tiene 25 años. Tiempo después, concretamente en el 2014, el matrimonio dejaba en shock a muchos anunciando la triste noticia de que tomaban la decisión de empezar caminos separados divorciándose tras 18 años casados.

Melanie Griffith y Antonio Banderas | Getty

Sin embargo, a pesar de poner fin a su relación sentimental, es habitual seguir viéndoles juntos con su hija o con los hijos de Melanie. Con los años, han demostrado que siguen siendo una familia.

Especialmente, Banderas y la estrella de '50 sombras de Grey', Dakota Johnson, tienen una relación muy cercana y especial, prueba de ello es el nombre con el que la actriz llama al malagueño de forma cariñosa. Y es que el intérprete ha revelado durante una entrevista en 'E! News', que siempre se dirige a él como 'Paponio': "Soy 'Papi' y 'Antonio' ​​juntos, así que ella siempre me llamaba 'Paponio'"

Con las navidades a la vuelta de la esquina, el actor ha confesado que le encantaría volver a reunir a toda la familia pero es complicado cuadrar horarios pues: "Dakota se convirtió en una persona muy ocupada, ella está trabajando todo el tiempo".

Dakota Johnson con Antonio Banderas | Getty Images

Banderas ha aprovechado para hablar sobre la especial relación que tiene con Dakota, recuerda con especial cariño el momento ocurrido en los 'Hollywood Film Awards 2019' cuando esta le concedió el Premio al Actor de Hollywood por su papel en la película 'Dolor y gloria'

"Ella me lo dio y me regaló uno de los discursos más bonitos que nadie me ha dado", admite Banderas. "Entonces, estuve muy agradecido de saber que ella pensaba eso sobre 'Papi'".