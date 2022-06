Antonio Banderas y Penélope Cruz hablan del inicio de su relación: "Nos conocimos en Nueva York"

Nuestros dos actores más conocidos internacionalmente, Antonio Banderas y Penélope Cruz, acaban de presentar en el Festival de Tribeca la que es su nueva película juntos, 'Competencia oficial'.

En una entrevista a pie de alfombra roja con el medio Entertainment Tonight, esto es lo que han contado sobre cómo vivieron el rodaje de la cinta dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn. "Fue bueno, porque creo que la admiración es mutua", explicó Banderas . "Somos amigos desde hace mucho tiempo y me encanta su trabajo. Es muy buena en comedia, ese es un lado de ella que los estadounidenses no conocen tanto, pero yo lo sabía, porque he visto sus películas anteriores en España, como 'Jamón, Jamón' y 'La niña de tus ojos'.

Banderas continúa alabando las dotes de Cruz como cómica: "Ella es fabulosa como actriz de comedia. Es muy rápida, es muy ingeniosa y tiene un ritmo fantástico. Entonces, estar frente a ella, uno de los mayores problemas que tuvimos en el película, fue que tuvimos que interrumpir algunas de las escenas porque nos reíamos todo el tiempo, así que fue genial".

Lo que ha llamado más la atención de las declaraciones de esta alfombra roja tienen que ver con cómo se conocieron ambos actores, pues nadie esperaba la respuesta que han dado. Lo ha contado Penélope Cruz: "Nos conocemos desde hace casi 30 años. Nos conocimos aquí en Nueva York. Éramos vecinos".

En lo que respecta a las anteriores veces en las que han trabajado juntos, sorprende lo poco que se han cruzado sus carreras profesionales: "En 'Los amantes pasajeros' con Pedro, solo tuvimos una escena juntos y todo fue improvisado. Y luego, en la otra película que hicimos con Pedro, 'Dolor y gloria', interpreté a su madre en flashbacks, así que tampoco hubo escenas juntos".

Ahora, en 'Competencia oficial', Banderas y Cruz interpretan a dos ególatras que reciben el encargo de un millonario de hacer una película juntos.

