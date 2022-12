Antonio Banderas asegura que su infarto ha sido "una de las mejores cosas" que le han pasado en la vida

Antonio Banderas vuelve a poner voz al genial personaje de El gato con botas que conocimos con 'Sherk 2'. Ahora, el malagueño estrena 'El gato con botas: El último deseo' el 21 de diciembre.

En esta ocasión el icónico felino ya ha gastado ocho de sus nueve vidas y para recuperarlas tendrá que lanzarse a la mayor aventura en un épico viaje por la Selva Negra en busca de la mítica Estrella del Deseo con el fin de recuperar sus vidas perdidas.

Así, en medio de la promoción Antonio ha ofrecido una entrevista a 'Page Six' donde ha hablado abiertamente sobre el infarto que sufrió en 2017 y que le cambio por completo.

"Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenían sentido", reflexiona Banderas.

"Pensé, ¿por qué estoy preocupado por eso si voy a morir?", explica. "Siempre supe que iba a morir, pero ahora lo sé. Lo he visto aquí mismo".

Además, el actor afirma que las "cosas que antes pensaba que eran importantes pero que en realidad no lo eran" y se dio cuenta que lo que importaba eran cosas como su hija Stella, que tiene en común con Melanie Griffith, su familia, amigos o su "vocación de actor".

Por último, Antonio Banderas comenta que ha sufrido algunos altibajos en su vida pero que es "una persona muy positiva por naturaleza. Mis depresiones duran cinco minutos, me recupero inmediatamente".

Antonio Banderas ya habló en 'El Hormiguero 3.0' sobre su infarto

Hace poco Antonio Banderas estuvo en 'El Hormiguero 3.0', tienes el vídeo arriba de la noticia, donde también habló a cerca del infarto que sufrió hace 5 años: "Cuando el infarto me quite la lona del dinero y del querer tener", ha asegurado. "Es importante en la vida saber deshacerte de cosas, no podemos seguir viajando con una mochila cargada de uno de lo que todo va acumulando", añade.

Para Antonio también es importante no enamorarse de las cosas: "Hay que enamorarse de las personas, pero no de las cosas que nos retienen", declaraba entonces.