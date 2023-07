Amber Heard habla sobre su regreso a 'Aquaman 2' tras la batalla con Johnny Depp: "Hay millones en juego"

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp se inició en 2019 cuando el actor demandó a su exmujer por difamación después de que ella se refiriese a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna del periódico The Washington Post. En dicha demanda, Depp solicitaba una compensación de 50 millones de dólares.

Tres años después y tras un acuerdo, la batalla judicial ha finalizado concluyendo que Heard debe pagar una indemnización a Depp por el valor de un millón de dólares. La compañía de seguros de la actriz ya ha pagado dicho importe. Por su parte, Heard interpuso una contrademanda también por difamación solicitando al actor de 'Piratas del Caribe' 2 millones de dólares, petición que aún está en manos de los abogados.

Dicha batalla legal ha afectado a las carreras de ambos actores que "invitados" a alejarse de Hollywood. Depp fue despedido del reparto de la saga 'Animales Fantásticos' y Heard afirmó durante el juicio de 2022 que su participación en 'Aquaman 2' se había visto "notablemente reducida" siendo eliminadas muchas de sus escenas.

Amber Heard en el juicio que la enfrenta a Johnny Depp | Gtres

Sin embargo, tras la batalla legal parece que poco a poco los actores están embarcándose en nuevos proyectos. Depp volvió a Hollywood y reapareció en Cannes para presentar su nueva película 'Jeanne du Barry'. Heard se mudó a Madrid con su hija de dos años Oonagh Paige, como puedes ver en el vídeo de arriba, y ha realizado su primera aparición pública tras lo sucedido presentando su nueva película, 'In the Fire', que protagoniza junto a Eduardo Noriega.

A pesar de que la extensión de la participación de la actriz en 'Aquaman y el Reino Perdido' continúa siendo incierta, Heard se ha pronunciado para Deadline sobre su regreso a la franquicia de DC y ha compartido la presión que siente en este momento de su carrera.

"Hay mucha presión sobre estas grandes películas de franquicia, con millones y millones de dólares en juego, y los compromisos son parte de tratar de hacer que sea lo más exitoso posible", ha relatado y ha afirmado que se siente "honrada" de retomar su papel como Mera.

Amber Heard y Jason Momoa en 'Aquaman' | Warner Bros.

"La mejor suerte que puedes tener como actor es poder equilibrar Aquaman, esa franquicia y la maquinaria detrás de ella, me siento muy honrada, honrada de ser parte de eso. Y luego están estos pequeños proyectos de pasión como 'In The Fire', donde estoy orgullosa de haber podido conocer al director y al elenco, y donde nos ensuciamos juntos, para dar vida a esta historia", ha añadido. "Hay algo genial en eso, y creo que el éxito es un actor que puede tener ambas cosas".

Recientemente Heard también declaraba que no quiere "ser crucificada" por su juicio contra Johnny Depp y ha compartido que le gustaría ser únicamente "apreciada como actriz".