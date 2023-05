'After. Aquí acaba todo': Tráiler y todo lo que sabemos de la última cinta (ahora de verdad) con Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford

Muchos creían que la saga 'After' terminaría en la cuarta entrega, pero a pocos días del estreno nos sorprendieron con el anuncio de que habría una quinta entrega. Las adaptaciones basadas en los libros de Anna Todd llegan a su fin, en esta quinta película por fin conoceremos cómo acaba la historia de Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. 'After: Aquí acaba todo' llega el 15 de septiembre a nuestras salas.

Nuevo destino y nuevos personajes

El tráiler por fin ha visto la luz y en él podemos ver a Hardin en su faceta de escritor y echando tanto de menos a Tessa que, en un intento para olvidarla y perdonarse a sí mismo por sus errores del pasado, emprende un viaje a Lisboa a visitar a una antigua amiga, Natalie. Este nuevo personaje interpretado por Mimi Keene ('Sex Education') que tan solo era un personaje secundario en la novela, parece que tendrá más protagonismo en la cinta.

Mimi Keene en 'After: Aquí acaba todo' | Diamond Films

También hemos podido ver otro nuevo rostro, Sebastian, interpretado por Benjamin Mascolo ('Se terminó el tiempo'), un personaje nuevo creado exclusivamente para la película y que parece que le dará algún que otro problema a Hardin. Este sera solo uno de los muchos cambios que podrán aparecer en la historia, ahora que Anna Todd no está ligada al proyecto y es la cineasta Castille Landon quien firma el guion 'basado' en los libros.

¿Dónde se quedaron Tessa y Hardin?

En la cuarta película, 'After: Amor infinito', pudimos conocer más del pasado de Hardin, un niño con un padre problemático y un trauma sin asimilar, y que de adulto continúa luchando contra sus propios demonios y sus problemas con el alcohol. En esa búsqueda de sí mismo, Hardin decidió marcharse a Inglaterra y alejarse de Tessa, lo que empieza un ciclo de 'mal timing' que hace que nunca se encuentren viviendo en la misma ciudad mientras intentan decidir su futuro por separado (sin poder vivir sin el otro).

Tras una tragedia con el padre de Tessa, Hardin quiere estar ahí para ella y empieza a trabajar en sí mismo con reuniones de Alcohólicos Anónimos y termina por escribir un libro. Cuando se reencuentran su química inevitable vuelve a florecer. Pero los problemas entre Hardin y Tessa siempre aparecen. Hardin estaba a punto de publicar su novela 'After', en la que relataba la historia de amor entre ambos con todo lujo de detalles, algo que volvió a alejar a Tessa que no estaba de acuerdo.

Finalmente, cuando parecía que iban a reencontrarse en la presentación de su libro, Tessa se marchaba antes de que Hardin pudiera acercarse a ella, lo que nos dejó con la pregunta: ¿se volverán a cruzar sus caminos?

Hero Fiennes-Tiffin y Benjamin Mascolo en 'After: Aquí acaba todo' | Diamond Films

Pero entre idas y venidas, los caminos de Tessa y Hardin parece que sí se cruzarán y es que en el tráiler de arriba podemos ver a Hessa juntos en una boda. ¿Será la suya?

La 'ausencia' de Josephine Langford

Muchos fans están sorprendidos porque Tessa apenas aparece en el tráiler y algunos usuarios llevan meses realizando varias teorías en redes sociales sobre que Jospehine Langford (Tessa) no volvería a aparecer en 'After' y que habrían reutilizado sus escenas de la película anterior para esta entrega. Por lo que parece sí podremos disfrutar de ella en cierto grado y ver a Tessa y Hardin juntos de nuevo en la pantalla, pero tendremos que esperar hasta el 15 de septiembre para comprobar los minutos de Langford en pantalla.

¿Qué habrá después de 'After'?

Con 4 adaptaciones cinematográficas de los libros a las espaldas, y próximo el estreno de la quinta película, parece que el universo 'After' aún tiene para rato.

Hay dos proyectos cinematográficos en espera, una precuela basada en la novela 'Before', centrado en la historia de Hardin, y una secuela sobre el futuro de los personajes que se centrará en los hijos de Hessa, en lugar de los protagonistas que conocemos.