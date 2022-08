Entrevista 'After. Amor Infinito': Hero Fiennes-Tiffin nos cuenta qué es lo que más va a echar de menos de la saga

El fenómeno 'After' continúa con el estreno en cines de la cuarta película de la saga, 'After. Amor Infinito'. Aunque se creía que iba a ser la última, recientemente su protagonista, Hero Fiennes-Tiffin, ha sorprendido a sus fans anunciando que habrá una quinta parte, 'After. Aquí acaba todo'. Desde que el éxito de esta historia de drama y romance comenzara en 2019, las películas basadas y adaptadas a las famosas novelas de Anna Todd, han sido toda una revolución internacional con miles de fans.

Tras 'After. Aquí comienza todo', 'After. En mil pedazos' y 'After. Almas Perdidas', ahora toca descubrir qué pasará con el romance entre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), así como con resto del elenco que ha formado parte de los filmes.

'After' ha encandilado a miles de personas por todo el mundo. Un amor complicado, vaivenes sentimentales, pasión e intensidad que se han mantenido en cada una de sus partes. El momento para tomar una decisión definitiva ha llegado, y Tessa y Hardin, cuyos personajes han madurado, tendrán que enfrentarse a una nueva encrucijada que responderá a su pregunta sobre si deben seguir juntos o si por el contrario, es mejor que cada uno continúe su vida por caminos separados.

Sin embargo, el universo 'After' no acabará del todo aquí, puesto que además de 'After 5', también se ha anunciado una precuela y secuela, aunque aún son pocos los detalles que se conocen.

Hemos podido hablar con Hero en su visita más reciente a España para que nos contara cómo se siente al haber llegado al final de una de las etapas más importantes de su vida, puesto que a pesar de que 'After. Amor Infinito' no ponga fin a la saga, si lo hace con el rodaje. La quinta y última película ya ha terminado de rodarse. El actor de 24 años, nos ha contado, entre otras cosas, qué es lo que más va a echar de menos de dejar la saga atrás. Tienes su respuesta en el vídeo de arriba.

Además, si quieres disfrutar de las anteriores entregas, puedes verlas en Amazon Prime Video. Esta última película, próximamente también estará en dicha plataforma en 'streaming'.

Hardin y Tessa en 'After: Amor Infinito' | Diamonds Films

Así es 'After. Amor Infinito'

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle y sufre una tragedia.

Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella.

Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos.

