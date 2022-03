2021 supuso el año de las revelaciones para Will Smith. El actor decidió contar aspectos desconocidos sobre su vida que impactaron a sus fans. Todo ello mediante la publicación de sus memorias, llamadas 'Will', la serie documental 'Shape of my life', así como numerosas entrevistas al respecto.

De esta forma, han salido a la luz algunas anécdotas más curiosas como la vez en la que pidió prestados 10.000 dólares a un traficante de drogas. Asimismo, ha desvelado detalles de su vida sexual con Jada Pinkett y los altibajos de su matrimonio.

Pero las confesiones llegaron a tener un carácter más oscuro cuando aseguró que pensó en suicidarse o que, incluso, se planteó matar a su padre debido a los traumas que le había generado por las palizas que pegó a su madre. Estos detalles llevaron a algunos fans a pedir que dejara de hacer revelaciones tan crudas.

Pero con el inicio de 2022, el actor sigue mostrando los antecedentes de su vida, ocultos hasta ahora para el público. En una entrevista con Gayle King para 'Sunday Morning' de la CBS, Smith agradece el sufrimiento que ha experimentado ya que le ayudó a forjarse como persona, donde contó más de sus recuerdos y sentimientos de su infancia.

"No ha sido una experiencia fácil", asegura el actor de 53 años sobre el historial de violencia que tenía su padre con su madre. Este hecho, y el divorcio de sus padres como gota que colmó el vaso, le llevaron a plantearse el suicidio, tal y como dijo en el documental 'Will Smith: The Best Shape of My Life'.

"Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio. Ya sabes, simplemente pensaba, es mi culpa. No sé cómo los niños hacen eso en su mente, pero de alguna manera era mi culpa", ha recordado los motivos de ese pensamiento. "Sabes, la mente de un niño no funciona así. Esperaba ser un superhéroe", añadió.

A pesar de afirmar que quiso matar a su padre, Will Smith ha sacado aspectos positivos del mismo al reconocer que siempre le apoyaba profesionalmente: "Era alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas".

"Cuando pude perdonar a mi padre, me di cuenta de manera impactante de que podía perdonarme a mí mismo", cuenta en relación a los últimos momentos de su padre. "Mi sufrimiento me ayudó a construir la vida y la familia y me ayudó a convertirme en quien soy", mantiene.

