Meg Ryan vuelve a actuar tras casi 10 años retirada con la película 'What Happens Next': "Me perdí muchas cosas"

Meg Ryan es una de las actrices más admiradas y queridas de Hollywood después de convertirse en un icono de las comedias románticas de los años 90 con películas como 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Tienes un email' y 'Sintonía de amor'. Tras una larga carrera y después de dirigir y protagonizar la cinta de 2015 'Ithaca', Ryan decidió tomarse un descanso y alejarse de la industria cinematográfica.

Afortunadamente, hace tan solo unos meses, la actriz reapareció públicamente y ahora ha decidido retomar su carrera después de una larga pausa que se ha prologando durante casi 10 años. Su vuelta se produce con la comedia romántica 'What Happens Later', donde Meg se vuelve a sentar en la silla de directora y también coguioniza y retoma su rol protagonista junto a David Duchovny ('Expediente X').

Meg Ryan y Billy Crystal en 'Cuando Harry encontró a Sally' en 1989 | Cordon Press

Durante una entrevista para Interview, Meg ha hablado sobre su nuevo proyecto donde ella y David interpretan a Bill y Willa, dos examantes que quedan atrapados por la nieve en un aeropuerto regional durante la noche. Con un retraso indefinido, Willa, una pensadora mágica, y Bill, un pensador catastrófico, se sienten tan atraídos y molestos el uno por el otro como décadas antes. Pero a medida que resuelven el enigma de su pasado mutuo y comparan sus vidas con los sueños que alguna vez compartieron, comienzan a preguntarse si su reencuentro es mera coincidencia o algo más encantado.

"En verdad, la parte más fácil fue actuar. Quiero volver a dirigir para poder sentarme en la silla, porque estoy segura de que hay muchas cosas que me perdí", ha afirmado Meg. "No había hecho un papel en mucho tiempo, pero fue divertido con David. Preparé todo de antemano para que, una vez que estuviéramos allí, solo estuviéramos David y yo tratando de decir la verdad".

Antes del rodaje de la cinta, que se prolongó "durante el transcurso de 21 noches" en Arkansas, Ryan y Duchovny se habían visto "un par de veces, tal vez hace 20 años". "Pero lo recordé, más que a todos sus otros trabajos increíbles como 'Expediente X' y 'Californication', a él en 'The Larry Sanders Show'. Se interpretó a sí mismo como un invitado y fue tan absurdo y divertido", ha compartido la actriz. "Es realmente inteligente y tiene un tipo de gracia tan único que todos pensamos que sería perfecto para Bill".

Ryan afirmó para EW que las comedias románticas "realmente funcionan cuando los dos personajes son de alguna manera opuestos y, sin embargo, tienen un ritmo de intelecto, humor, diálogo y bromas que en cierto modo indican su compatibilidad".

"Ha sido muy divertido ver a David abrazar a este tipo que no creo que se parezca en nada a David. Mientras que con Willa realmente puedo identificarme", ha indicado Meg. "Verlo sumergirse en cada escena de la manera más completa, es divertido, inteligente, querido e irresistible".

'What Happens Later' llega a los cines de Estados Unidos el 4 de noviembre, pero por el momento, no hay fecha oficial para su estreno en España.